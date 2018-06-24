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    Сенегальцы танцуют и убирают мусор. Они супер


    3
    Голосов: 2
    24.06.2018 15:47
    Как же с ними круто.

    Сборная Сенегала выиграла первый матч и к ключевой игре с японцами подошла в отличном настроении. Вместо нервов и волнения – смех и танцы. Прямо на тренировке вся команда исполнила что-то народное и дико зажигательное.

    Какая же красота.

    Вообще сборная Сенегала напичкана всякими необычными историями. Вот лишь некоторые примеры:

    • Полузащитник Шейку Куяте однажды отказался играть в РФПЛ за «Динамо» и все объяснил такой цитатой: «Российская лига – не тот чемпионат, который меня привлекает. Знаю, там крутится много денег, но меня больше интересует спортивный аспект».

    • Шейк Ндойе весит под 90 кг, но в детстве очень лихо занимался паркуром.

    • Н’Диайе Баду однажды уехал в аренду в норвежский «Боде-Глимпт» и в первый же день в новой стране испытал ужас, открыв дверь на улицу. Потому что вокруг лежал снег, который до этого он видел только по телевизору.

    • Идрисса Гейе – настоящий боец, но при этом стесняется давать интервью. На его футболке вместо фамилии часто написано «Гана» – это в честь деда.

    • Бальде Кейта когда-то учился в академии «Барселоны». Его выгнали, когда он подложил партнеру лед в постель. Потом возвращаться назад Бальде не захотел. Хотя мог играть за сборную Испании,а однажды даже провел матч за Каталонию.

    • Главный тренер Сенегала Алу Сиссе прямо сейчас – главная надежда всей Африки. Он смог прийти в себя после жесточайшей трагедии: в сентябре 2002-го в катастрофе на пароме погибли 12 его родственников.

    Сенегальцы танцевали и после победы над Польшей – прямо на поле. А еще их фанаты прославились на весь мир, потому что после матча те задержались и убрали за собой весь мусор.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 28 июня 2018, 20:38

      Эх, кто же теперь мусор-то убирать будет? Совсем грязью зарастут наши стадионы без сенегальцев.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 25 июня 2018, 10:32

      Красавчики

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 24 июня 2018, 22:58

      Эти негры культурней всей "просвещенной" Европы вместе взятой.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 24 июня 2018, 17:11

      Затанцуют японцев...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 24 июня 2018, 16:49

      Вот это позитив! Молодцы парни!+++

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +145

      бесёнок 24 июня 2018, 16:18

      фанам сенегала респект. все бы так.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 24 июня 2018, 16:14

      Сенегальское "ХУ"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 24 июня 2018, 15:50

      красавчики, интересные парнишки

      3
      Ответить
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