Сенегальцы танцуют и убирают мусор. Они супер

Как же с ними круто.

Сборная Сенегала выиграла первый матч и к ключевой игре с японцами подошла в отличном настроении. Вместо нервов и волнения – смех и танцы. Прямо на тренировке вся команда исполнила что-то народное и дико зажигательное.

Какая же красота.

Вообще сборная Сенегала напичкана всякими необычными историями. Вот лишь некоторые примеры:

• Полузащитник Шейку Куяте однажды отказался играть в РФПЛ за «Динамо» и все объяснил такой цитатой: «Российская лига – не тот чемпионат, который меня привлекает. Знаю, там крутится много денег, но меня больше интересует спортивный аспект».

• Шейк Ндойе весит под 90 кг, но в детстве очень лихо занимался паркуром.

• Н’Диайе Баду однажды уехал в аренду в норвежский «Боде-Глимпт» и в первый же день в новой стране испытал ужас, открыв дверь на улицу. Потому что вокруг лежал снег, который до этого он видел только по телевизору.

• Идрисса Гейе – настоящий боец, но при этом стесняется давать интервью. На его футболке вместо фамилии часто написано «Гана» – это в честь деда.

• Бальде Кейта когда-то учился в академии «Барселоны». Его выгнали, когда он подложил партнеру лед в постель. Потом возвращаться назад Бальде не захотел. Хотя мог играть за сборную Испании,а однажды даже провел матч за Каталонию.

• Главный тренер Сенегала Алу Сиссе прямо сейчас – главная надежда всей Африки. Он смог прийти в себя после жесточайшей трагедии: в сентябре 2002-го в катастрофе на пароме погибли 12 его родственников.

Сенегальцы танцевали и после победы над Польшей – прямо на поле. А еще их фанаты прославились на весь мир, потому что после матча те задержались и убрали за собой весь мусор.