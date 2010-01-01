Турниры:
Россия. Молодежное первенство 2010
|30 тур
|28 ноября, воскресенье
|09:00
|Ахмат (мол)
|0:1
|Сибирь (мол)
|29 тур
|19 ноября, пятница
|10:00
|Сибирь (мол)
|1:0
|Томь (мол)
|28 тур
|13 ноября, суббота
|13:00
|Локомотив (мол)
|6:2
|Сибирь (мол)
|27 тур
|6 ноября, суббота
|12:00
|Сибирь (мол)
|3:3
|Зенит (мол)
|26 тур
|29 октября, пятница
|14:00
|Динамо (мол)
|1:1
|Сибирь (мол)
|25 тур
|22 октября, пятница
|15:00
|Сибирь (мол)
|1:2
|Спартак М (мол)
|24 тур
|16 октября, суббота
|14:00
|Кр. Советов (мол)
|5:1
|Сибирь (мол)
|23 тур
|2 октября, суббота
|12:00
|Сибирь (мол)
|0:0
|Рубин (мол)
|22 тур
|25 сентября, суббота
|17:30
|Ростов (мол)
|1:2
|Сибирь (мол)
|21 тур
|19 сентября, воскресенье
|15:00
|ЦСКА (мол)
|1:3
|Сибирь (мол)
|19 тур
|29 августа, воскресенье
|17:00
|Анжи (мол)
|2:3
|Сибирь (мол)
|18 тур
|21 августа, суббота
|12:00
|Сибирь (мол)
|2:3
|Амкар (мол)
|17 тур
|13 августа, пятница
|18:00
|Спартак Нч (мол)
|2:1
|Сибирь (мол)
|16 тур
|7 августа, суббота
|13:00
|Сибирь (мол)
|1:0
|Раменское
|15 тур
|1 августа, воскресенье
|15:00
|Томь (мол)
|1:3
|Сибирь (мол)
|14 тур
|24 июля, суббота
|12:00
|Сибирь (мол)
|0:3
|Локомотив (мол)
|11 тур
|20 июля, вторник
|18:00
|Спартак М (мол)
|2:3
|Сибирь (мол)
|13 тур
|16 июля, пятница
|16:00
|Зенит (мол)
|0:2
|Сибирь (мол)
|12 тур
|8 июля, четверг
|12:00
|Сибирь (мол)
|1:2
|Динамо (мол)
|10 тур
|9 мая, воскресенье
|15:00
|Сибирь (мол)
|2:2
|Кр. Советов (мол)
|9 тур
|5 мая, среда
|16:00
|Рубин (мол)
|2:2
|Сибирь (мол)
|8 тур
|1 мая, суббота
|15:00
|Сибирь (мол)
|4:2
|Ростов (мол)
|7 тур
|23 апреля, пятница
|11:00
|Сибирь (мол)
|1:0
|ЦСКА (мол)
|5 тур
|10 апреля, суббота
|16:00
|Сибирь (мол)
|3:0
|Анжи (мол)
|4 тур
|2 апреля, пятница
|15:00
|Амкар (мол)
|0:0
|Сибирь (мол)
|3 тур
|26 марта, пятница
|15:00
|Сибирь (мол)
|0:0
|Спартак Нч (мол)
|2 тур
|19 марта, пятница
|13:30
|Раменское
|2:1
|Сибирь (мол)
|1 тур
|13 марта, суббота
|09:00
|Сибирь (мол)
|0:0
|Ахмат (мол)