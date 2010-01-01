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    Сибирь (мол) - результаты

    Город Новосибирск
    Сайт http://www.fc-sibir.ru
    Стадион Спартак
    Тренер Андрей Арефин
    Турниры:
    Россия. Молодежное первенство 2010
    30 тур
    		28 ноября, воскресенье 09:00 Ахмат (мол) 0:1 Сибирь (мол)
    29 тур
    		19 ноября, пятница 10:00 Сибирь (мол) 1:0 Томь (мол)
    28 тур
    		13 ноября, суббота 13:00 Локомотив (мол) 6:2 Сибирь (мол)
    27 тур
    		6 ноября, суббота 12:00 Сибирь (мол) 3:3 Зенит (мол)
    26 тур
    		29 октября, пятница 14:00 Динамо (мол) 1:1 Сибирь (мол)
    25 тур
    		22 октября, пятница 15:00 Сибирь (мол) 1:2 Спартак М (мол)
    24 тур
    		16 октября, суббота 14:00 Кр. Советов (мол) 5:1 Сибирь (мол)
    23 тур
    		2 октября, суббота 12:00 Сибирь (мол) 0:0 Рубин (мол)
    22 тур
    		25 сентября, суббота 17:30 Ростов (мол) 1:2 Сибирь (мол)
    21 тур
    		19 сентября, воскресенье 15:00 ЦСКА (мол) 1:3 Сибирь (мол)
    19 тур
    		29 августа, воскресенье 17:00 Анжи (мол) 2:3 Сибирь (мол)
    18 тур
    		21 августа, суббота 12:00 Сибирь (мол) 2:3 Амкар (мол)
    17 тур
    		13 августа, пятница 18:00 Спартак Нч (мол) 2:1 Сибирь (мол)
    16 тур
    		7 августа, суббота 13:00 Сибирь (мол) 1:0 Раменское
    15 тур
    		1 августа, воскресенье 15:00 Томь (мол) 1:3 Сибирь (мол)
    14 тур
    		24 июля, суббота 12:00 Сибирь (мол) 0:3 Локомотив (мол)
    11 тур
    		20 июля, вторник 18:00 Спартак М (мол) 2:3 Сибирь (мол)
    13 тур
    		16 июля, пятница 16:00 Зенит (мол) 0:2 Сибирь (мол)
    12 тур
    		8 июля, четверг 12:00 Сибирь (мол) 1:2 Динамо (мол)
    10 тур
    		9 мая, воскресенье 15:00 Сибирь (мол) 2:2 Кр. Советов (мол)
    9 тур
    		5 мая, среда 16:00 Рубин (мол) 2:2 Сибирь (мол)
    8 тур
    		1 мая, суббота 15:00 Сибирь (мол) 4:2 Ростов (мол)
    7 тур
    		23 апреля, пятница 11:00 Сибирь (мол) 1:0 ЦСКА (мол)
    5 тур
    		10 апреля, суббота 16:00 Сибирь (мол) 3:0 Анжи (мол)
    4 тур
    		2 апреля, пятница 15:00 Амкар (мол) 0:0 Сибирь (мол)
    3 тур
    		26 марта, пятница 15:00 Сибирь (мол) 0:0 Спартак Нч (мол)
    2 тур
    		19 марта, пятница 13:30 Раменское 2:1 Сибирь (мол)
    1 тур
    		13 марта, суббота 09:00 Сибирь (мол) 0:0 Ахмат (мол)
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