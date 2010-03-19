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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Раменское - Сибирь (мол)
Раменское - Сибирь (мол): обзор матча 19 марта 2010
Раменское
19.03.2010, пятница, 13:30
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
2 : 1
Завершен
Сибирь (мол)
6'
В. Соболев
72'
Э. Махмудов
20'
А. Семячкин (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Раменское - Сибирь (мол)
Замена
А. Брагин
️️️️
Э. Махмудов
+1
Желтая карточка
П. Логвинов
Замена
Д. Кочкин
️️️️
А. Шрейнер
ГОЛ! 2:1!
Э. Махмудов
Замена
Р. Мокин
️️️️
Л. Зуев
Замена
М. Губжев
️️️️
К. Кулешов
Замена
М. Житнев
️️️️
В. Глухов
Замена
Р. Беляев
️️️️
А. Антипенко
Замена
А. Власкин
️️️️
С. Брызгалов
Замена
Н. Лапин
️️️️
А. Анисимов
Желтая карточка
С. Брызгалов
20'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Семячкин
ГОЛ! 1:0!
В. Соболев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
21
Артем Анисимов
ЦП
28
Александр Семячкин
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
Сибирь (мол)
16
Максим Елисеев
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
31
Андрей Шрейнер
ЦП
3
Павел Логвинов
ЦП
77
Мантас Савенас
ЦП
33
Александр Шумов
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
2
Владимир Глухов
ЦФ
19
Александр Антипенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Арефин
Раменское
47
Михаил Филиппов
ВР
18
Александр Власкин
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
80
Артем Брагин
ЦП
0
Даниил Моц
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
25
Марат Губжев
ЦФ
Сибирь (мол)
25
Илья Трунин
ВР
5
Алексей Гладышев
ЛП
93
Роман Мокин
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
79
Виталий Сидоров
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
3-5-1-1
24
Чилюшкин
3
Плопа
92
Брызгалов
27
Молодцов
19
Соболев
28
Семячкин
7
Никитинский
8
Махмудов
38
Зинович
21
Анисимов
9
Кулешов
3-4-1-2
16
Елисеев
68
Запрудских
17
Бухряков
4
Амирханов
3
Логвинов
77
Савенас
33
Шумов
31
Шрейнер
23
Зуев
19
Антипенко
2
Глухов
9
Кулешов
25
Губжев
25
Губжев
9
Кулешов
92
Брызгалов
18
Власкин
18
Власкин
92
Брызгалов
8
Махмудов
80
Брагин
80
Брагин
8
Махмудов
21
Анисимов
9
Лапин
9
Лапин
21
Анисимов
23
Зуев
93
Мокин
93
Мокин
23
Зуев
31
Шрейнер
84
Кочкин
84
Кочкин
31
Шрейнер
2
Глухов
99
Житнев
99
Житнев
2
Глухов
19
Антипенко
7
Беляев
7
Беляев
19
Антипенко
Остались в запасе
Раменское
Сибирь (мол)
0
Даниил Моц
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
79
Виталий Сидоров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
5
Алексей Гладышев
ЛП
Главный тренер
Андрей Арефин
Остались в запасе
0
Даниил Моц
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
Остались в запасе
79
Виталий Сидоров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
5
Алексей Гладышев
ЛП
Главный тренер
Андрей Арефин
Статистика матча Раменское - Сибирь (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
28.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Сибирь (мол)
1 : 0
19.11.2010
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Локомотив (мол)
6 : 2
13.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Сибирь (мол)
3 : 3
06.11.2010
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Динамо (мол)
1 : 1
29.10.2010
Сибирь (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Стадион:
Сатурн, 2-е поле
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Сибирь (мол)
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