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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Сибирь (мол)
ЦСКА (мол) - Сибирь (мол): обзор матча 19 сентября 2010
ЦСКА (мол)
19.09.2010, воскресенье, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
1 : 3
Завершен
Сибирь (мол)
25'
А. Киселев (П)
12'
Б. Гржелак
45'
Н. Валентич (П)
67'
А. Васильев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Сибирь (мол)
Замена
️️️️
А. Васильев
Замена
️️️️
К. Суслов
Замена
️️️️
Г. Засеев
Замена
️️️️
Е. Кобзарь
ГОЛ! 1:3!
А. Васильев
Замена
️️️️
А. Амбарцумян
Замена
️️️️
С. Коротков
Замена
️️️️
Э. Круг
Замена
️️️️
Н. Валентич
Замена
️️️️
Б. Гржелак
Замена
️️️️
Л. Мушников
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Н. Валентич
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Киселев
12'
ГОЛ! 0:1!
Б. Гржелак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
12
Станислав Плохих
(К)
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
7
Леонид Мушников
ЦП
20
Алексей Киселев
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Юрий Аджем
Сибирь (мол)
16
Максим Елисеев
(К)
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
20
Сергей Коротков
ЦЗ
96
Иван Стаин
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
5
Алексей Гладышев
ЛП
3
Павел Логвинов
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
18
Эдуард Круг
ЦФ
9
Бартломей Гржелак
ЦФ
Главный тренер
Андрей Арефин
ЦСКА (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
Сибирь (мол)
25
Илья Трунин
ВР
4-3-1-2
12
Плохих
22
Тен
91
Суслов
15
Чосич
8
Федотов
7
Мушников
20
Киселев
7
Засеев
28
Султонов
10
Амбарцумян
92
Кобзарь
4-3-1-2
16
Елисеев
3
Валентич
20
Коротков
96
Стаин
68
Запрудских
8
Васильев
3
Логвинов
5
Гладышев
23
Зуев
9
Гржелак
18
Круг
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Сибирь (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Аджем
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Андрей Арефин
Остались в запасе
18
Вячеслав Исупов
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Юрий Аджем
Главный тренер
Андрей Арефин
Статистика матча ЦСКА (мол) - Сибирь (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
Стадион:
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