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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Сибирь (мол)
Томь (мол) - Сибирь (мол): обзор матча 01 августа 2010
Томь (мол)
01.08.2010, воскресенье, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
1 : 3
Завершен
Сибирь (мол)
16'
А. Ноздрунов (П)
41'
М. Савенас
84'
Л. Зуев
90+3'
М. Савенас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Сибирь (мол)
+3
ГОЛ! 1:3!
М. Савенас
Замена
Д. Кочкин
️️️️
А. Васильев
ГОЛ! 1:2!
Л. Зуев
Желтая карточка
А. Гладышев
Желтая карточка
А. Васильев
Замена
М. Башилов
️️️️
Б. Махмудов
Замена
Р. Жариков
️️️️
А. Ноздрунов
Замена
Н. Коновалов
️️️️
И. Туев
Замена
Е. Стариков
️️️️
В. Гапонов
Замена
Д. Ефремов
️️️️
О. Сокулов
Желтая карточка
В. Гапонов
Замена
Э. Круг
️️️️
М. Городцов
Замена
️️️️
А. Шрейнер
ГОЛ! 1:1!
М. Савенас
Желтая карточка
О. Сокулов
16'
Желтая карточка
М. Савенас
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Ноздрунов
16'
Замена
А. Якимов
️️️️
А. Сазонов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
1
Федор Бурдыкин
ВР
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
81
Артур Закс
ЦЗ
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
65
Олег Сокулов
ЦП
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
8
Валентин Гапонов
ЦФ
10
Алексей Сазонов
ЦФ
Сибирь (мол)
16
Максим Елисеев
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
20
Сергей Коротков
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
8
Алексей Васильев
ЛП
3
Павел Логвинов
ЦП
31
Андрей Шрейнер
ЦП
77
Мантас Савенас
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
18
Эдуард Круг
ЦФ
91
Максим Городцов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Арефин
Томь (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
89
Алексей Якимов
ЦЗ
29
Никита Коновалов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
43
Роман Жариков
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Сибирь (мол)
25
Илья Трунин
ВР
90
Михаил Лучинкин
ЦЗ
84
Данил Кочкин
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
62
Гия Кулумбегашвили
ЦФ
3-2-2-2
1
Бурдыкин
28
Дмитриевский
42
Туев
4
Воронов
81
Закс
26
Строев
65
Сокулов
89
Махмудов
10
Сазонов
8
Гапонов
2-5-1-2
16
Елисеев
68
Запрудских
20
Коротков
5
Гладышев
31
Шрейнер
77
Савенас
8
Макаренко
8
Васильев
3
Логвинов
91
Городцов
18
Круг
65
Сокулов
85
Ефремов
85
Ефремов
65
Сокулов
10
Сазонов
89
Якимов
89
Якимов
10
Сазонов
42
Туев
29
Коновалов
29
Коновалов
42
Туев
9
Ноздрунов
43
Жариков
43
Жариков
9
Ноздрунов
89
Махмудов
30
Башилов
30
Башилов
89
Махмудов
8
Гапонов
87
Стариков
87
Стариков
8
Гапонов
8
Васильев
84
Кочкин
84
Кочкин
8
Васильев
23
Зуев
23
Зуев
Остались в запасе
Томь (мол)
Сибирь (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
90
Михаил Лучинкин
ЦЗ
62
Гия Кулумбегашвили
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Андрей Арефин
Остались в запасе
1
Иван Комиссаров
ВР
Остались в запасе
90
Михаил Лучинкин
ЦЗ
62
Гия Кулумбегашвили
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Андрей Арефин
Статистика матча Томь (мол) - Сибирь (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
28.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Сибирь (мол)
1 : 0
19.11.2010
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Локомотив (мол)
6 : 2
13.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Сибирь (мол)
3 : 3
06.11.2010
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Динамо (мол)
1 : 1
29.10.2010
Сибирь (мол)
Информация о матче
Стадион:
Стадион ЦДСО "Томь"
Новости команд
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Томь (мол)
Сибирь (мол)
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
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