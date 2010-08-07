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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Сибирь (мол) - Раменское
Сибирь (мол) - Раменское: обзор матча 07 августа 2010
Сибирь (мол)
07.08.2010, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
1 : 0
Завершен
Раменское
59'
М. Городцов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сибирь (мол) - Раменское
Замена
Н. Лапин
️️️️
Е. Мальков
Желтая карточка
А. Молодцов
Желтая карточка
Д. Кочкин
Замена
А. Трубицин
️️️️
К. Кулешов
Замена
В. Глухов
️️️️
В. Запрудских
Замена
А. Савченко
️️️️
А. Анисимов
Замена
А. Дудолев
️️️️
Г. Кулумбегашвили
Желтая карточка
А. Анисимов
Замена
А. Брагин
️️️️
Д. Моц
Желтая карточка
А. Шрейнер
ГОЛ! 1:0!
М. Городцов
Вторая желтая
А. Колодко
Замена
С. Коротков
️️️️
Э. Круг
Замена
Д. Кочкин
️️️️
А. Шумов
Желтая карточка
А. Колодко
Желтая карточка
Э. Круг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сибирь (мол)
16
Максим Елисеев
ВР
96
Иван Стаин
ЦЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
70
Мартин Горак
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
31
Андрей Шрейнер
ЦП
33
Александр Шумов
ЦП
3
Павел Логвинов
ЦП
18
Эдуард Круг
ЦФ
62
Гия Кулумбегашвили
ЦФ
91
Максим Городцов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Арефин
Раменское
35
Александр Романов
ВР
3
Евгений Мальков
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
0
Денис Халилович
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
53
Александр Колодко
ЦП
21
Артем Анисимов
ЦП
0
Даниил Моц
ЦП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
Сибирь (мол)
25
Илья Трунин
ВР
90
Михаил Лучинкин
ЦЗ
20
Сергей Коротков
ЦЗ
84
Данил Кочкин
ЦП
93
Роман Мокин
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
2
Владимир Глухов
ЦФ
Раменское
47
Михаил Филиппов
ВР
9
Никита Лапин
ПАЗ
80
Артем Брагин
ЦП
28
Александр Семячкин
ЦП
20
Андрей Савченко
ЦП
73
Антон Трубицин
ЦФ
3-4-3
16
Елисеев
96
Стаин
68
Запрудских
70
Горак
5
Гладышев
33
Шумов
3
Логвинов
31
Шрейнер
91
Городцов
62
Кулумбегашвили
18
Круг
3-2-4-1
35
Романов
3
Мальков
3
Плопа
0
Халилович
27
Молодцов
11
Ковель
53
Колодко
21
Анисимов
0
Моц
38
Зинович
9
Кулешов
33
Шумов
84
Кочкин
84
Кочкин
33
Шумов
68
Запрудских
2
Глухов
2
Глухов
68
Запрудских
18
Круг
20
Коротков
20
Коротков
18
Круг
62
Кулумбегашвили
18
Дудолев
18
Дудолев
62
Кулумбегашвили
9
Кулешов
73
Трубицин
73
Трубицин
9
Кулешов
0
Моц
80
Брагин
80
Брагин
0
Моц
21
Анисимов
20
Савченко
20
Савченко
21
Анисимов
3
Мальков
9
Лапин
9
Лапин
3
Мальков
Остались в запасе
Сибирь (мол)
Раменское
90
Михаил Лучинкин
ЦЗ
93
Роман Мокин
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Андрей Арефин
28
Александр Семячкин
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
Остались в запасе
90
Михаил Лучинкин
ЦЗ
93
Роман Мокин
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
Остались в запасе
28
Александр Семячкин
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
Главный тренер
Андрей Арефин
Статистика матча Сибирь (мол) - Раменское
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
28.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Сибирь (мол)
1 : 0
19.11.2010
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Локомотив (мол)
6 : 2
13.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Сибирь (мол)
3 : 3
06.11.2010
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Динамо (мол)
1 : 1
29.10.2010
Сибирь (мол)
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
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