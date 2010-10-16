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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Сибирь (мол)
Кр. Советов (мол) - Сибирь (мол): обзор матча 16 октября 2010
Кр. Советов (мол)
16.10.2010, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
5 : 1
Завершен
Сибирь (мол)
15'
С. Ткачев
22'
А. Буданов
34'
А. Ставпец
47'
С. Ткачев
62'
С. Ткачев
71'
Г. Кулумбегашвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Сибирь (мол)
Замена
Р. Мокин
️️️️
Г. Кулумбегашвили
Замена
С. Нахлесткин
️️️️
А. Ставпец
ГОЛ! 5:1!
Г. Кулумбегашвили
Замена
С. Воронин
️️️️
Н. Алексеев
Замена
А. Елисеев
️️️️
Д. Кузнецов
Замена
Д. Кочкин
️️️️
Э. Круг
ГОЛ! 5:0!
С. Ткачев
Желтая карточка
М. Савенас
Замена
И. Трунин
️️️️
М. Елисеев
ГОЛ! 4:0!
С. Ткачев
Замена
А. Шрейнер
️️️️
М. Житнев
Замена
В. Павлов
️️️️
Д. Елич
Замена
И. Егошкин
️️️️
Д. Гриднев
Замена
Е. Зверев
️️️️
Д. Костяев
ГОЛ! 3:0!
А. Ставпец
ГОЛ! 2:0!
А. Буданов
ГОЛ! 1:0!
С. Ткачев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
30
Никита Алексеев
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
45
Владимир Ржевский
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
23
Дмитрий Кузнецов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
25
Драган Елич
ЦФ
Сибирь (мол)
16
Максим Елисеев
ВР
20
Сергей Коротков
ЦЗ
96
Иван Стаин
ЦЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
33
Александр Шумов
ЦП
3
Павел Логвинов
ЦП
77
Мантас Савенас
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
62
Гия Кулумбегашвили
ЦФ
18
Эдуард Круг
ЦФ
Главный тренер
Андрей Арефин
Кр. Советов (мол)
22
Сергей Воронин
ВР
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
89
Игорь Егошкин
ЦП
13
Евгений Зверев
ЦП
74
Сергей Нахлесткин
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
69
Василий Павлов
ЦФ
Сибирь (мол)
25
Илья Трунин
ВР
90
Михаил Лучинкин
ЦЗ
31
Андрей Шрейнер
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
93
Роман Мокин
ЦП
2
Владимир Глухов
ЦФ
4-3-2-1
30
Алексеев
43
Костяев
45
Ржевский
2
Хозин
25
Концедалов
11
Ткачев
44
Буданов
56
Гриднев
23
Кузнецов
16
Ставпец
25
Елич
3-5-2
16
Елисеев
20
Коротков
96
Стаин
68
Запрудских
33
Шумов
3
Логвинов
77
Савенас
99
Житнев
5
Гладышев
18
Круг
62
Кулумбегашвили
56
Гриднев
89
Егошкин
89
Егошкин
56
Гриднев
43
Костяев
13
Зверев
13
Зверев
43
Костяев
16
Ставпец
74
Нахлесткин
74
Нахлесткин
16
Ставпец
30
Алексеев
22
Воронин
22
Воронин
30
Алексеев
23
Кузнецов
4
Елисеев
4
Елисеев
23
Кузнецов
25
Елич
69
Павлов
69
Павлов
25
Елич
99
Житнев
31
Шрейнер
31
Шрейнер
99
Житнев
18
Круг
84
Кочкин
84
Кочкин
18
Круг
Орлов
2
Глухов
2
Глухов
Орлов
62
Кулумбегашвили
93
Мокин
93
Мокин
62
Кулумбегашвили
16
Елисеев
25
Трунин
25
Трунин
16
Елисеев
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Сибирь (мол)
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
90
Михаил Лучинкин
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Арефин
Остались в запасе
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
Остались в запасе
90
Михаил Лучинкин
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Арефин
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Сибирь (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
28.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Сибирь (мол)
1 : 0
19.11.2010
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Локомотив (мол)
6 : 2
13.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Сибирь (мол)
3 : 3
06.11.2010
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Динамо (мол)
1 : 1
29.10.2010
Сибирь (мол)
Информация о матче
Стадион:
ЦСК ВВС
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Сибирь (мол)
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