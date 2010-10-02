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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Сибирь (мол) - Рубин (мол)
Сибирь (мол) - Рубин (мол): обзор матча 02 октября 2010
Сибирь (мол)
02.10.2010, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
0 : 0
Завершен
Рубин (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сибирь (мол) - Рубин (мол)
Замена
А. Гладышев
️️️️
М. Горак
Замена
А. Шрейнер
️️️️
Д. Кочкин
Пенальти не реализован!
М. Савенас
Замена
С. Иоломанов
️️️️
И. Джалилов
Желтая карточка
В. Оразсахедов
Желтая карточка
Л. Зуев
Замена
М. Дойати
️️️️
А. Кулеша
Замена
Д. Кочкин
️️️️
Г. Кулумбегашвили
Замена
С. Коротков
️️️️
Э. Круг
Желтая карточка
Г. Кулумбегашвили
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
И. Портнягин
Замена
А. Куклев
️️️️
И. Бикчантаев
Замена
М. Ситдиков
️️️️
А. Антонюк
Замена
М. Житнев
️️️️
А. Шумов
Замена
М. Городцов
️️️️
А. Дудолев
Желтая карточка
А. Джалилов
Замена
В. Бранди
️️️️
Р. Махмутов
Желтая карточка
М. Горак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сибирь (мол)
16
Максим Елисеев
ВР
96
Иван Стаин
ЦЗ
70
Мартин Горак
ЦЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
33
Александр Шумов
ЦП
3
Павел Логвинов
ЦП
77
Мантас Савенас
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
18
Артем Дудолев
ПП
18
Эдуард Круг
ЦФ
62
Гия Кулумбегашвили
ЦФ
Главный тренер
Андрей Арефин
Рубин (мол)
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
51
Автандил Братчули
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
23
Руслан Махмутов
АП
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Сибирь (мол)
25
Илья Трунин
ВР
20
Сергей Коротков
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
84
Данил Кочкин
ЦП
31
Андрей Шрейнер
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
91
Максим Городцов
ЦФ
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
7
Марат Дойати
ЦЗ
53
Сердар Иоломанов
ЦЗ
25
Марат Ситдиков
ЦП
55
Артем Куклев
ЦП
12
Валерио Бранди
ЦП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
3-4-1-2
16
Елисеев
96
Стаин
70
Горак
28
Климавичус
33
Шумов
3
Логвинов
77
Савенас
18
Дудолев
23
Зуев
62
Кулумбегашвили
18
Круг
4-2-2-2
1
Арлаускис
3
Джалилов
51
Братчули
2
Кулеша
19
Устинов
91
Самигуллин
16
Антонюк
10
Джалилов
23
Махмутов
97
Портнягин
11
Бикчантаев
18
Дудолев
91
Городцов
91
Городцов
18
Дудолев
62
Кулумбегашвили
84
Кочкин
84
Кочкин
62
Кулумбегашвили
18
Круг
20
Коротков
20
Коротков
18
Круг
Кочкин
31
Шрейнер
31
Шрейнер
Кочкин
70
Горак
5
Гладышев
5
Гладышев
70
Горак
33
Шумов
99
Житнев
99
Житнев
33
Шумов
16
Антонюк
25
Ситдиков
25
Ситдиков
16
Антонюк
11
Бикчантаев
55
Куклев
55
Куклев
11
Бикчантаев
2
Кулеша
7
Дойати
7
Дойати
2
Кулеша
23
Махмутов
12
Бранди
12
Бранди
23
Махмутов
3
Джалилов
53
Иоломанов
53
Иоломанов
3
Джалилов
97
Портнягин
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
97
Портнягин
Остались в запасе
Сибирь (мол)
Рубин (мол)
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Андрей Арефин
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Андрей Арефин
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Сибирь (мол) - Рубин (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
28.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Сибирь (мол)
1 : 0
19.11.2010
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Локомотив (мол)
6 : 2
13.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Сибирь (мол)
3 : 3
06.11.2010
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Динамо (мол)
1 : 1
29.10.2010
Сибирь (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Ермолов
(Омск)
Стадион:
Спартак
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