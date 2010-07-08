Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Сибирь (мол) - Динамо (мол)
Сибирь (мол) - Динамо (мол): обзор матча 08 июля 2010
Сибирь (мол)
08.07.2010, четверг, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
1 : 2
Завершен
Динамо (мол)
80'
М. Савенас (П)
10'
И. Логуа
44'
В. Комисов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сибирь (мол) - Динамо (мол)
Желтая карточка
Э. Круг
Желтая карточка
В. Комисов
Красная карточка
А. Каракин
Желтая карточка
М. Горак
Замена
А. Жарков
️️️️
И. Логуа
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Савенас
Замена
Э. Круг
️️️️
Л. Зуев
Замена
М. Житнев
️️️️
А. Шумов
Желтая карточка
Л. Зуев
Замена
В. Пронкин
️️️️
А. Орнат
Замена
С. Панов
️️️️
Е. Пузин
Замена
П. Логвинов
️️️️
Д. Кочкин
Замена
Р. Беляев
️️️️
Т. Выходил
Замена
В. Глухов
️️️️
А. Шрейнер
ГОЛ! 0:2!
В. Комисов
Желтая карточка
Д. Тихонов
Желтая карточка
А. Орнат
Замена
Д. Тихонов
️️️️
И. Соловьев
10'
ГОЛ! 0:1!
И. Логуа
Пенальти не реализован!
И. Логуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сибирь (мол)
16
Максим Елисеев
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
70
Мартин Горак
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
77
Мантас Савенас
ЦП
31
Андрей Шрейнер
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
33
Александр Шумов
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
91
Максим Городцов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Арефин
Динамо (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
15
Александр Каракин
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
88
Олег Валов
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
79
Андрей Орнат
ЦФ
Сибирь (мол)
25
Илья Трунин
ВР
90
Михаил Лучинкин
ЦЗ
3
Павел Логвинов
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
18
Эдуард Круг
ЦФ
2
Владимир Глухов
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Динамо (мол)
13
Сергей Панов
ВР
77
Александр Бортник
ЦЗ
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
81
Андрей Жарков
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
92
Вадим Пронкин
ЦФ
3-5-1-1
16
Елисеев
68
Запрудских
70
Горак
4
Выходил
5
Гладышев
31
Шрейнер
84
Кочкин
33
Шумов
77
Савенас
23
Зуев
91
Городцов
3-2-4-1
22
Пузин
69
Лобков
15
Каракин
5
Евсеев
7
Логуа
5
Мьюшкович
77
Петраков
88
Валов
17
Комисов
9
Соловьев
79
Орнат
84
Кочкин
3
Логвинов
3
Логвинов
84
Кочкин
23
Зуев
18
Круг
18
Круг
23
Зуев
31
Шрейнер
2
Глухов
2
Глухов
31
Шрейнер
33
Шумов
99
Житнев
99
Житнев
33
Шумов
4
Выходил
7
Беляев
7
Беляев
4
Выходил
9
Соловьев
97
Тихонов
97
Тихонов
9
Соловьев
7
Логуа
81
Жарков
81
Жарков
7
Логуа
79
Орнат
92
Пронкин
92
Пронкин
79
Орнат
22
Пузин
13
Панов
13
Панов
22
Пузин
Остались в запасе
Сибирь (мол)
Динамо (мол)
90
Михаил Лучинкин
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Андрей Арефин
77
Александр Бортник
ЦЗ
77
Руслан Паштов
ПП
Остались в запасе
90
Михаил Лучинкин
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
Остались в запасе
77
Александр Бортник
ЦЗ
77
Руслан Паштов
ПП
Главный тренер
Андрей Арефин
Статистика матча Сибирь (мол) - Динамо (мол)
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
28.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Сибирь (мол)
1 : 0
19.11.2010
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Локомотив (мол)
6 : 2
13.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Сибирь (мол)
3 : 3
06.11.2010
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Динамо (мол)
1 : 1
29.10.2010
Сибирь (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Сибирь (мол)
Динамо (мол)
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+