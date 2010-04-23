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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Сибирь (мол) - ЦСКА (мол)
Сибирь (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 23 апреля 2010
Сибирь (мол)
23.04.2010, пятница, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА (мол)
36'
Л. Зуев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сибирь (мол) - ЦСКА (мол)
Замена
А. Гладышев
️️️️
В. Сидоров
Желтая карточка
И. Джалилов
Желтая карточка
М. Савенас
Замена
А. Дудолев
️️️️
М. Житнев
Замена
М. Султонов
️️️️
Н. Дзаламидзе
Замена
В. Сидоров
️️️️
А. Шумов
Замена
А. Киселев
️️️️
Д. Замешаев
Замена
И. Джалилов
️️️️
Н. Пилиев
Замена
М. Житнев
️️️️
Л. Зуев
Желтая карточка
П. Тен
Замена
Л. Мушников
️️️️
А. Васильев
Замена
М. Городцов
️️️️
В. Глухов
Желтая карточка
Р. Амирханов
ГОЛ! 1:0!
Л. Зуев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сибирь (мол)
16
Максим Елисеев
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЛЗ
70
Мартин Горак
ЦЗ
3
Павел Логвинов
ЦП
77
Мантас Савенас
ЦП
31
Андрей Шрейнер
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
33
Александр Шумов
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
2
Владимир Глухов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Арефин
ЦСКА (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
44
Дмитрий Замешаев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
17
Сергей Сипатов
ЦФ
10
Ника Дзаламидзе
ЦФ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Юрий Аджем
Сибирь (мол)
25
Илья Трунин
ВР
90
Михаил Лучинкин
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
91
Максим Городцов
ЦФ
79
Виталий Сидоров
ЦФ
ЦСКА (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
7
Леонид Мушников
ЦП
20
Алексей Киселев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
3-5-1-1
16
Елисеев
2
Аравин
70
Горак
4
Амирханов
77
Савенас
31
Шрейнер
84
Кочкин
33
Шумов
3
Логвинов
23
Зуев
2
Глухов
2-4-1-3
18
Исупов
22
Тен
91
Суслов
44
Замешаев
8
Иванов
17
Васильев
5
Пилиев
18
Попов
92
Кобзарь
10
Дзаламидзе
17
Сипатов
2
Глухов
91
Городцов
91
Городцов
2
Глухов
33
Шумов
79
Сидоров
79
Сидоров
33
Шумов
Сидоров
5
Гладышев
5
Гладышев
Сидоров
23
Зуев
99
Житнев
99
Житнев
23
Зуев
Житнев
18
Дудолев
18
Дудолев
Житнев
10
Дзаламидзе
28
Султонов
28
Султонов
10
Дзаламидзе
17
Васильев
7
Мушников
7
Мушников
17
Васильев
5
Пилиев
3
Джалилов
3
Джалилов
5
Пилиев
44
Замешаев
20
Киселев
20
Киселев
44
Замешаев
Остались в запасе
Сибирь (мол)
ЦСКА (мол)
90
Михаил Лучинкин
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Андрей Арефин
12
Станислав Плохих
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
Главный тренер
Юрий Аджем
Остались в запасе
90
Михаил Лучинкин
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
Остались в запасе
12
Станислав Плохих
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
Главный тренер
Андрей Арефин
Главный тренер
Юрий Аджем
Статистика матча Сибирь (мол) - ЦСКА (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
28.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Сибирь (мол)
1 : 0
19.11.2010
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Локомотив (мол)
6 : 2
13.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Сибирь (мол)
3 : 3
06.11.2010
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Динамо (мол)
1 : 1
29.10.2010
Сибирь (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Спартак
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