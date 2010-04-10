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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Сибирь (мол) - Анжи (мол)
Сибирь (мол) - Анжи (мол): обзор матча 10 апреля 2010
Сибирь (мол)
10.04.2010, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
3 : 0
Завершен
Анжи (мол)
11'
Д. Кочкин
45+1'
Л. Зуев
76'
Д. Кочкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сибирь (мол) - Анжи (мол)
Замена
М. Лучинкин
️️️️
Д. Бухряков
ГОЛ! 3:0!
Д. Кочкин
Замена
М. Абидинов
️️️️
М. Зайцев
Замена
Г. Гаджиев
️️️️
Ш. Мухаммад
Замена
Р. Мокин
️️️️
В. Глухов
Замена
Р. Беляев
️️️️
М. Савенас
Желтая карточка
Ш. Мухаммад
Замена
А. Дудолев
️️️️
В. Сидоров
Замена
А. Климавичус
️️️️
М. Горак
Замена
П. Логвинов
️️️️
А. Гладышев
Замена
М. Абдулаев
️️️️
С. Джамилиев
Замена
М. Мирзабеков
️️️️
Г. Илуридзе
ГОЛ! 2:0!
Л. Зуев
+1
Желтая карточка
Д. Бухряков
Желтая карточка
С. Джамилиев
ГОЛ! 1:0!
Д. Кочкин
11'
Желтая карточка
А. Шрейнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сибирь (мол)
16
Максим Елисеев
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
70
Мартин Горак
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
84
Данил Кочкин
ЦП
31
Андрей Шрейнер
ЦП
77
Мантас Савенас
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
79
Виталий Сидоров
ЦФ
2
Владимир Глухов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Арефин
Анжи (мол)
1
Абдулла Гаджикадиев
ВР
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
23
Михаил Зайцев
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
21
Махач Испагиев
ЦЗ
6
Ахмад Магомедов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
43
Салимхан Джамилиев
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Сибирь (мол)
25
Илья Трунин
ВР
90
Михаил Лучинкин
ЦЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
93
Роман Мокин
ЦП
3
Павел Логвинов
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
Анжи (мол)
31
Илья Абаев
ВР
3
Магомед Абидинов
ЦЗ
27
Муртазали Абдулаев
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
3-4-1-2
16
Елисеев
4
Амирханов
70
Горак
17
Бухряков
5
Гладышев
31
Шрейнер
77
Савенас
84
Кочкин
23
Зуев
2
Глухов
79
Сидоров
3-2-2-2
1
Гаджикадиев
21
Испагиев
6
Магомедов
3
Гаджибеков
23
Зайцев
75
Ибрагимгаджиев
43
Джамилиев
17
Мухаммад
21
Илуридзе
92
Мирзаев
17
Бухряков
90
Лучинкин
90
Лучинкин
17
Бухряков
2
Глухов
93
Мокин
93
Мокин
2
Глухов
5
Гладышев
3
Логвинов
3
Логвинов
5
Гладышев
70
Горак
28
Климавичус
28
Климавичус
70
Горак
79
Сидоров
18
Дудолев
18
Дудолев
79
Сидоров
77
Савенас
7
Беляев
7
Беляев
77
Савенас
43
Джамилиев
27
Абдулаев
27
Абдулаев
43
Джамилиев
23
Зайцев
3
Абидинов
3
Абидинов
23
Зайцев
21
Илуридзе
17
Мирзабеков
17
Мирзабеков
21
Илуридзе
17
Мухаммад
98
Гаджиев
98
Гаджиев
17
Мухаммад
Остались в запасе
Сибирь (мол)
Анжи (мол)
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Андрей Арефин
31
Илья Абаев
ВР
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
Главный тренер
Андрей Арефин
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Статистика матча Сибирь (мол) - Анжи (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
28.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Сибирь (мол)
1 : 0
19.11.2010
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Локомотив (мол)
6 : 2
13.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Сибирь (мол)
3 : 3
06.11.2010
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Динамо (мол)
1 : 1
29.10.2010
Сибирь (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спартак
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Сибирь (мол)
Анжи (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
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