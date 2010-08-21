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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Сибирь (мол) - Амкар (мол)
Сибирь (мол) - Амкар (мол): обзор матча 21 августа 2010
Сибирь (мол)
21.08.2010, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
2 : 3
Завершен
Амкар (мол)
19'
А. Шумов
43'
Л. Зуев
5'
Е. Тюкалов
53'
Е. Смородин
70'
И. Михалев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сибирь (мол) - Амкар (мол)
Замена
Г. Оганесян
️️️️
А. Рябокобыленко
Замена
А. Блынду
️️️️
Е. Тюкалов
Желтая карточка
М. Савенас
Замена
А. Шрейнер
️️️️
Э. Круг
ГОЛ! 2:3!
И. Михалев
Замена
С. Коротков
️️️️
М. Городцов
Замена
А. Дудолев
️️️️
Д. Кочкин
Желтая карточка
В. Гаглоев
ГОЛ! 2:2!
Е. Смородин
Желтая карточка
С. Морозов
Желтая карточка
М. Городцов
Замена
И. Михалев
️️️️
К. Морыганов
Замена
Д. Ершов
️️️️
С. Синельников
Замена
А. Андриевский
️️️️
А. Гадзаов
ГОЛ! 2:1!
Л. Зуев
Замена
А. Гладышев
️️️️
В. Запрудских
20'
Замена
Е. Смородин
️️️️
Е. Рудаков
ГОЛ! 1:1!
А. Шумов
19'
ГОЛ! 0:1!
Е. Тюкалов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сибирь (мол)
18
Петр Вашек
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
96
Иван Стаин
ЦЗ
70
Мартин Горак
ЦЗ
84
Данил Кочкин
ЦП
77
Мантас Савенас
ЦП
3
Павел Логвинов
ЦП
33
Александр Шумов
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
18
Эдуард Круг
ЦФ
91
Максим Городцов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Арефин
Амкар (мол)
44
Сергей Синельников
ВР
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
4
Артем Морыганов
ЦЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
35
Артур Гадзаов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Сибирь (мол)
25
Илья Трунин
ВР
20
Сергей Коротков
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
31
Андрей Шрейнер
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
62
Гия Кулумбегашвили
ЦФ
Амкар (мол)
35
Дмитрий Ершов
ВР
98
Андрей Блынду
ЦЗ
20
Гор Оганесян
ЦП
93
Евгений Смородин
ЦП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
3-4-1-2
18
Вашек
68
Запрудских
96
Стаин
70
Горак
84
Кочкин
3
Логвинов
33
Шумов
77
Савенас
23
Зуев
91
Городцов
18
Круг
3-3-2-1-1
44
Синельников
4
Морыганов
2
Морыганов
25
Смирнов
2
Морозов
5
Рябокобыленко
88
Рудаков
35
Гадзаов
27
Гаглоев
7
Тюкалов
9
Субботин
91
Городцов
20
Коротков
20
Коротков
91
Городцов
18
Круг
31
Шрейнер
31
Шрейнер
18
Круг
68
Запрудских
5
Гладышев
5
Гладышев
68
Запрудских
84
Кочкин
18
Дудолев
18
Дудолев
84
Кочкин
5
Рябокобыленко
20
Оганесян
20
Оганесян
5
Рябокобыленко
7
Тюкалов
98
Блынду
98
Блынду
7
Тюкалов
35
Гадзаов
29
Андриевский
29
Андриевский
35
Гадзаов
88
Рудаков
93
Смородин
93
Смородин
88
Рудаков
44
Синельников
35
Ершов
35
Ершов
44
Синельников
2
Морыганов
39
Михалев
39
Михалев
2
Морыганов
Остались в запасе
Сибирь (мол)
Амкар (мол)
62
Гия Кулумбегашвили
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Андрей Арефин
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
62
Гия Кулумбегашвили
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Андрей Арефин
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Сибирь (мол) - Амкар (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
28.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Сибирь (мол)
1 : 0
19.11.2010
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Локомотив (мол)
6 : 2
13.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Сибирь (мол)
3 : 3
06.11.2010
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Динамо (мол)
1 : 1
29.10.2010
Сибирь (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
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Сибирь (мол)
Амкар (мол)
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
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