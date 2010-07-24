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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Сибирь (мол) - Локомотив (мол)
Сибирь (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 24 июля 2010
Сибирь (мол)
24.07.2010, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
0 : 3
Завершен
Локомотив (мол)
37'
Д. Полоз
57'
М. Миланович
75'
А. Чочиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сибирь (мол) - Локомотив (мол)
+3
Желтая карточка
С. Джиоев
Замена
Д. Кухарчук
️️️️
Д. Полоз
Замена
А. Мамонов
️️️️
М. Беляев
Замена
М. Мурзаев
️️️️
Р. Камболов
Замена
А. Дудолев
️️️️
Р. Беляев
Замена
️️️️
Д. Лезгинцев
ГОЛ! 0:3!
А. Чочиев
Желтая карточка
М. Беляев
Желтая карточка
Л. Зуев
Желтая карточка
Р. Мокин
Замена
Р. Мокин
️️️️
Э. Круг
Замена
М. Лучинкин
️️️️
М. Горак
Замена
С. Джиоев
️️️️
Г. Нуров
Замена
М. Житнев
️️️️
М. Городцов
ГОЛ! 0:2!
М. Миланович
Замена
Е. Боданов
️️️️
А. Криворучко
Замена
Д. Кочкин
️️️️
А. Шрейнер
Замена
М. Елисеев
️️️️
А. Солосин
Замена
А. Шумов
️️️️
А. Васильев
ГОЛ! 0:1!
Д. Полоз
20'
Желтая карточка
М. Миланович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сибирь (мол)
1
Алексей Солосин
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
70
Мартин Горак
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
5
Алексей Гладышев
ЛП
31
Андрей Шрейнер
ЦП
3
Павел Логвинов
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
91
Максим Городцов
ЦФ
18
Эдуард Круг
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Арефин
Локомотив (мол)
55
Александр Криворучко
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
88
Роман Быков
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
94
Георгий Нуров
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Сибирь (мол)
16
Максим Елисеев
ВР
90
Михаил Лучинкин
ЦЗ
84
Данил Кочкин
ЦП
93
Роман Мокин
ЦП
33
Александр Шумов
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
Локомотив (мол)
52
Евгений Боданов
ВР
8
Мирлан Мурзаев
ВР
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
89
Александр Ярковой
ЦЗ
4
Даниил Лезгинцев
ПЗ
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
18
Сослан Джиоев
ЦП
2-4-1-3
1
Солосин
68
Запрудских
70
Горак
5
Гладышев
31
Шрейнер
3
Логвинов
8
Васильев
23
Зуев
7
Беляев
18
Круг
91
Городцов
4-1-2-3
55
Криворучко
0
Сенников
6
Беляев
5
Миланович
28
Семенов
88
Камболов
33
Гаракоев
88
Быков
11
Чочиев
94
Нуров
7
Полоз
31
Шрейнер
84
Кочкин
84
Кочкин
31
Шрейнер
18
Круг
93
Мокин
93
Мокин
18
Круг
70
Горак
90
Лучинкин
90
Лучинкин
70
Горак
8
Васильев
33
Шумов
33
Шумов
8
Васильев
1
Солосин
16
Елисеев
16
Елисеев
1
Солосин
91
Городцов
99
Житнев
99
Житнев
91
Городцов
7
Беляев
18
Дудолев
18
Дудолев
7
Беляев
6
Беляев
82
Мамонов
82
Мамонов
6
Беляев
7
Полоз
45
Кухарчук
45
Кухарчук
7
Полоз
94
Нуров
18
Джиоев
18
Джиоев
94
Нуров
55
Криворучко
52
Боданов
52
Боданов
55
Криворучко
88
Камболов
8
Мурзаев
8
Мурзаев
88
Камболов
4
Лезгинцев
4
Лезгинцев
Остались в запасе
Сибирь (мол)
Локомотив (мол)
Главный тренер
Андрей Арефин
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
Остались в запасе
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Арефин
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Сибирь (мол) - Локомотив (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
28.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Сибирь (мол)
1 : 0
19.11.2010
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Локомотив (мол)
6 : 2
13.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Сибирь (мол)
3 : 3
06.11.2010
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Динамо (мол)
1 : 1
29.10.2010
Сибирь (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
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