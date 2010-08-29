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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Сибирь (мол)
Анжи (мол) - Сибирь (мол): обзор матча 29 августа 2010
Анжи (мол)
29.08.2010, воскресенье, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
2 : 3
Завершен
Сибирь (мол)
34'
Ш. Мухаммад
44'
М. Абидинов
49'
М. Савенас (П)
76'
А. Васильев
90'
М. Савенас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Сибирь (мол)
Красная карточка
А. Магомедов
ГОЛ с пенальти! 2:3!
М. Савенас
Замена
Ш. Алимагомаев
️️️️
М. Курбанов
Замена
М. Абдулаев
️️️️
А. Ибрагимов
ГОЛ! 2:2!
А. Васильев
Замена
Г. Илуридзе
️️️️
М. Мирзабеков
Замена
М. Курбанов
️️️️
З. Арзиани
Замена
А. Шрейнер
️️️️
Г. Кулумбегашвили
Желтая карточка
А. Ибрагимов
Желтая карточка
М. Савенас
Желтая карточка
Д. Кочкин
Замена
Д. Кочкин
️️️️
А. Шумов
Замена
А. Ибрагимгаджиев
️️️️
П. Меджидов
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Савенас
Желтая карточка
Л. Мусин
Замена
А. Дудолев
️️️️
М. Городцов
Замена
С. Коротков
️️️️
Л. Зуев
ГОЛ! 2:0!
М. Абидинов
ГОЛ! 1:0!
Ш. Мухаммад
Желтая карточка
П. Меджидов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
16
Леонид Мусин
ВР
3
Магомед Абидинов
ЦЗ
6
Ахмад Магомедов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
87
Пайзулла Меджидов
ЦП
35
Азамат Ибрагимов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
22
Мирослав Славов
ЦФ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Сибирь (мол)
16
Максим Елисеев
ВР
96
Иван Стаин
ЦЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
8
Алексей Васильев
ЛП
33
Александр Шумов
ЦП
3
Павел Логвинов
ЦП
77
Мантас Савенас
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
91
Максим Городцов
ЦФ
62
Гия Кулумбегашвили
ЦФ
Главный тренер
Андрей Арефин
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
27
Муртазали Абдулаев
ЦП
9
Шамиль Алимагомаев
ЦП
20
Руслан Алиев
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Сибирь (мол)
25
Илья Трунин
ВР
20
Сергей Коротков
ЦЗ
84
Данил Кочкин
ЦП
31
Андрей Шрейнер
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
2
Владимир Глухов
ЦФ
4-5-1
16
Мусин
3
Абидинов
15
Гусейнов
13
Иванов
6
Магомедов
35
Ибрагимов
17
Мухаммад
17
Мирзабеков
25
Арзиани
87
Меджидов
22
Славов
2-5-1-2
16
Елисеев
96
Стаин
68
Запрудских
5
Гладышев
33
Шумов
3
Логвинов
77
Савенас
8
Васильев
23
Зуев
62
Кулумбегашвили
91
Городцов
87
Меджидов
75
Ибрагимгаджиев
75
Ибрагимгаджиев
87
Меджидов
25
Арзиани
44
Курбанов
44
Курбанов
25
Арзиани
35
Ибрагимов
27
Абдулаев
27
Абдулаев
35
Ибрагимов
Курбанов
9
Алимагомаев
9
Алимагомаев
Курбанов
17
Мирзабеков
21
Илуридзе
21
Илуридзе
17
Мирзабеков
23
Зуев
20
Коротков
20
Коротков
23
Зуев
33
Шумов
84
Кочкин
84
Кочкин
33
Шумов
62
Кулумбегашвили
31
Шрейнер
31
Шрейнер
62
Кулумбегашвили
91
Городцов
18
Дудолев
18
Дудолев
91
Городцов
Остались в запасе
Анжи (мол)
Сибирь (мол)
20
Руслан Алиев
ЦФ
1
Мехти Дженетов
ВР
Главный тренер
Гамаль Бабаев
2
Владимир Глухов
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Андрей Арефин
Остались в запасе
20
Руслан Алиев
ЦФ
1
Мехти Дженетов
ВР
Остались в запасе
2
Владимир Глухов
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Главный тренер
Андрей Арефин
Статистика матча Анжи (мол) - Сибирь (мол)
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
28.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Сибирь (мол)
1 : 0
19.11.2010
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Локомотив (мол)
6 : 2
13.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Сибирь (мол)
3 : 3
06.11.2010
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Динамо (мол)
1 : 1
29.10.2010
Сибирь (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Резников
(Ярославль)
Стадион:
Сокол
Новости команд
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Анжи (мол)
Сибирь (мол)
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2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
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