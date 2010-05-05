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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Сибирь (мол)
Рубин (мол) - Сибирь (мол): обзор матча 05 мая 2010
Рубин (мол)
05.05.2010, среда, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
2 : 2
Завершен
Сибирь (мол)
51'
Д. Мирзаев
85'
М. Бадяутдинов
37'
Р. Беляев
66'
М. Савенас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Сибирь (мол)
Замена
А. Аскаров
️️️️
И. Бикчантаев
Замена
М. Лучинкин
️️️️
М. Городцов
ГОЛ! 2:2!
М. Бадяутдинов
Замена
Д. Тарабриков
️️️️
М. Дойати
Замена
П. Умарбаев
️️️️
И. Кухарчук
Замена
В. Глухов
️️️️
Р. Мокин
Замена
А. Дудолев
️️️️
Р. Беляев
Желтая карточка
Р. Мокин
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Савенас
Замена
А. Шрейнер
️️️️
Д. Кочкин
Замена
С. Иоломанов
️️️️
В. Оразсахедов
Замена
В. Запрудских
️️️️
А. Гладышев
ГОЛ! 1:1!
Д. Мирзаев
Вторая желтая
А. Джалилов
Замена
В. Устинов
️️️️
И. Самигуллин
ГОЛ! 0:1!
Р. Беляев
Желтая карточка
И. Самигуллин
Желтая карточка
М. Мищенко
Желтая карточка
А. Джалилов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
0
Евгений Черемисин
ВР
7
Марат Дойати
ЦЗ
31
Михаил Бадяутдинов
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
28
Владимир Чернов
ЦП
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Сибирь (мол)
16
Максим Елисеев
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
70
Мартин Горак
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
77
Мантас Савенас
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
93
Роман Мокин
ЦП
3
Павел Логвинов
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
91
Максим Городцов
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Арефин
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
53
Сердар Иоломанов
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
Сибирь (мол)
25
Илья Трунин
ВР
90
Михаил Лучинкин
ЦЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
31
Андрей Шрейнер
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
2
Владимир Глухов
ЦФ
79
Виталий Сидоров
ЦФ
3-2-2-3
0
Черемисин
7
Дойати
31
Бадяутдинов
29
Мищенко
28
Чернов
91
Самигуллин
10
Джалилов
44
Кухарчук
19
Оразсахедов
22
Мирзаев
11
Бикчантаев
2-5-1-2
16
Елисеев
70
Горак
4
Амирханов
77
Савенас
84
Кочкин
93
Мокин
3
Логвинов
5
Гладышев
23
Зуев
7
Беляев
91
Городцов
11
Бикчантаев
4
Аскаров
4
Аскаров
11
Бикчантаев
44
Кухарчук
39
Умарбаев
39
Умарбаев
44
Кухарчук
19
Оразсахедов
53
Иоломанов
53
Иоломанов
19
Оразсахедов
7
Дойати
80
Тарабриков
80
Тарабриков
7
Дойати
91
Самигуллин
19
Устинов
19
Устинов
91
Самигуллин
91
Городцов
90
Лучинкин
90
Лучинкин
91
Городцов
84
Кочкин
31
Шрейнер
31
Шрейнер
84
Кочкин
93
Мокин
2
Глухов
2
Глухов
93
Мокин
5
Гладышев
68
Запрудских
68
Запрудских
5
Гладышев
7
Беляев
18
Дудолев
18
Дудолев
7
Беляев
Остались в запасе
Рубин (мол)
Сибирь (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
79
Виталий Сидоров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Андрей Арефин
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
Остались в запасе
79
Виталий Сидоров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Андрей Арефин
Статистика матча Рубин (мол) - Сибирь (мол)
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
28.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Сибирь (мол)
1 : 0
19.11.2010
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Локомотив (мол)
6 : 2
13.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Сибирь (мол)
3 : 3
06.11.2010
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Динамо (мол)
1 : 1
29.10.2010
Сибирь (мол)
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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2019.11.20 14:53
1
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
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