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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Сибирь (мол) - Ростов (мол)
Сибирь (мол) - Ростов (мол): обзор матча 01 мая 2010
Сибирь (мол)
01.05.2010, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
4 : 2
Завершен
Ростов (мол)
21'
М. Городцов
48'
Р. Беляев
73'
М. Савенас
73'
Р. Беляев
89'
М. Гусейнпур (П)
90'
М. Гусейнпур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сибирь (мол) - Ростов (мол)
ГОЛ! 4:2!
М. Гусейнпур
ГОЛ с пенальти! 4:1!
М. Гусейнпур
Замена
М. Лучинкин
️️️️
П. Логвинов
Замена
И. Губанов
️️️️
А. Митькин
Замена
В. Запрудских
️️️️
Д. Кочкин
Замена
В. Мироник
️️️️
Р. Ленгиел
Замена
М. Гурбанов
️️️️
А. Сердюк
Замена
И. Хохба
️️️️
С. Тумасян
ГОЛ! 4:0!
Р. Беляев
ГОЛ! 3:0!
М. Савенас
Желтая карточка
А. Шрейнер
Замена
А. Кабанов
️️️️
А. Сугак
Замена
А. Дудолев
️️️️
М. Городцов
ГОЛ! 2:0!
Р. Беляев
Замена
С. Харламов
️️️️
Н. Васильев
Замена
Р. Беляев
️️️️
Н. Валентич
Замена
Р. Мокин
️️️️
В. Глухов
Желтая карточка
Р. Амирханов
Желтая карточка
Н. Валентич
Желтая карточка
Н. Васильев
ГОЛ! 1:0!
М. Городцов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сибирь (мол)
16
Максим Елисеев
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
70
Мартин Горак
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
31
Андрей Шрейнер
ЦП
77
Мантас Савенас
ЦП
3
Павел Логвинов
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
2
Владимир Глухов
ЦФ
91
Максим Городцов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Арефин
Ростов (мол)
1
Максим Кабанов
ВР
2
Олег Лещиков
ЦЗ
48
Александр Митькин
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
21
Сергей Тумасян
ЦП
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
96
Никита Васильев
ПП
8
Алексей Сугак
ЦФ
7
Артем Сердюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Тумасян
Сибирь (мол)
25
Илья Трунин
ВР
90
Михаил Лучинкин
ЦЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
93
Роман Мокин
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
18
Артем Дудолев
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
50
Ираклий Хохба
ЦП
42
Антон Кабанов
ЦФ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
3-5-2
16
Елисеев
4
Амирханов
70
Горак
3
Валентич
5
Гладышев
77
Савенас
3
Логвинов
84
Кочкин
31
Шрейнер
91
Городцов
2
Глухов
4-3-1-2
1
Кабанов
48
Митькин
6
Шустиков
6
Ленгиел
2
Лещиков
96
Васильев
99
Гусейнпур
21
Тумасян
19
Байрамян
7
Сердюк
8
Сугак
3
Логвинов
90
Лучинкин
90
Лучинкин
3
Логвинов
2
Глухов
93
Мокин
93
Мокин
2
Глухов
84
Кочкин
68
Запрудских
68
Запрудских
84
Кочкин
91
Городцов
18
Дудолев
18
Дудолев
91
Городцов
3
Валентич
7
Беляев
7
Беляев
3
Валентич
48
Митькин
66
Губанов
66
Губанов
48
Митькин
96
Васильев
27
Харламов
27
Харламов
96
Васильев
21
Тумасян
50
Хохба
50
Хохба
21
Тумасян
6
Ленгиел
5
Мироник
5
Мироник
6
Ленгиел
8
Сугак
42
Кабанов
42
Кабанов
8
Сугак
7
Сердюк
70
Гурбанов
70
Гурбанов
7
Сердюк
Остались в запасе
Сибирь (мол)
Ростов (мол)
25
Илья Трунин
ВР
23
Леонид Зуев
АП
Главный тренер
Андрей Арефин
30
Александр Соловьев
ВР
Главный тренер
Александр Тумасян
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
23
Леонид Зуев
АП
Остались в запасе
30
Александр Соловьев
ВР
Главный тренер
Андрей Арефин
Главный тренер
Александр Тумасян
Статистика матча Сибирь (мол) - Ростов (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
28.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Сибирь (мол)
1 : 0
19.11.2010
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Локомотив (мол)
6 : 2
13.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Сибирь (мол)
3 : 3
06.11.2010
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Динамо (мол)
1 : 1
29.10.2010
Сибирь (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
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