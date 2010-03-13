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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Сибирь (мол) - Ахмат (мол)
Сибирь (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 13 марта 2010
Сибирь (мол)
13.03.2010, суббота, 09:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сибирь (мол) - Ахмат (мол)
Замена
Д. Кочкин
️️️️
М. Житнев
Замена
С. Эльгаджиев
️️️️
Т. Исламов
Замена
В. Запрудских
️️️️
В. Глухов
Красная карточка
М. Лучинкин
Замена
Б. Умаров
️️️️
Ш. Бухиев
Желтая карточка
В. Глухов
Замена
Р. Мокин
️️️️
Л. Зуев
Замена
Н. Валентич
️️️️
А. Климавичус
Замена
М. Житнев
️️️️
А. Антипенко
Замена
И. Цуроев
️️️️
Х. Джунидов
Замена
Р. Уциев
️️️️
А. Ахъядов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сибирь (мол)
16
Максим Елисеев
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
90
Михаил Лучинкин
ЦЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
33
Александр Шумов
ЦП
31
Андрей Шрейнер
ЦП
77
Мантас Савенас
ЦП
3
Павел Логвинов
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
2
Владимир Глухов
ЦФ
19
Александр Антипенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Арефин
Ахмат (мол)
95
Ризавди Эдилов
ВР
32
Мансур Солтаев
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
37
Шаруди Бухиев
ЦЗ
10
Хасан Джунидов
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
37
Алихан Эдиев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
77
Анзор Тембулатов
ПП
51
Тарко Исламов
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Сибирь (мол)
25
Илья Трунин
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
93
Роман Мокин
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
Ахмат (мол)
27
Рамзан Асаев
ВР
98
Батыр Умаров
ЦЗ
35
Юсуп Тепишев
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
20
Бекхан Усманов
ЦП
38
Саламбек Эльгаджиев
ЦФ
9
Ислам Цуроев
ЦФ
3-4-1-2
16
Елисеев
4
Амирханов
28
Климавичус
90
Лучинкин
33
Шумов
77
Савенас
3
Логвинов
31
Шрейнер
23
Зуев
19
Антипенко
2
Глухов
3-2-1-2
95
Эдилов
4
Тагилов
37
Эдиев
4
Дашаев
10
Джунидов
70
Минейро
77
Тембулатов
33
Ахъядов
51
Исламов
23
Зуев
93
Мокин
93
Мокин
23
Зуев
2
Глухов
68
Запрудских
68
Запрудских
2
Глухов
Житнев
84
Кочкин
84
Кочкин
Житнев
28
Климавичус
3
Валентич
3
Валентич
28
Климавичус
19
Антипенко
99
Житнев
99
Житнев
19
Антипенко
37
Бухиев
98
Умаров
98
Умаров
37
Бухиев
51
Исламов
38
Эльгаджиев
38
Эльгаджиев
51
Исламов
10
Джунидов
9
Цуроев
9
Цуроев
10
Джунидов
33
Ахъядов
45
Уциев
45
Уциев
33
Ахъядов
Остались в запасе
Сибирь (мол)
Ахмат (мол)
25
Илья Трунин
ВР
5
Алексей Гладышев
ЛП
Главный тренер
Андрей Арефин
20
Бекхан Усманов
ЦП
35
Юсуп Тепишев
ЦЗ
27
Рамзан Асаев
ВР
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
5
Алексей Гладышев
ЛП
Остались в запасе
20
Бекхан Усманов
ЦП
35
Юсуп Тепишев
ЦЗ
27
Рамзан Асаев
ВР
Главный тренер
Андрей Арефин
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Статистика матча Сибирь (мол) - Ахмат (мол)
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
28.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Сибирь (мол)
1 : 0
19.11.2010
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Локомотив (мол)
6 : 2
13.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Сибирь (мол)
3 : 3
06.11.2010
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Динамо (мол)
1 : 1
29.10.2010
Сибирь (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Стадион:
Спартак
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