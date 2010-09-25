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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Сибирь (мол)
Ростов (мол) - Сибирь (мол): обзор матча 25 сентября 2010
Ростов (мол)
25.09.2010, суббота, 17:30
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
1 : 2
Завершен
Сибирь (мол)
75'
А. Кабанов
83'
М. Городцов
90'
Л. Зуев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Сибирь (мол)
Замена
А. Дудолев
️️️️
Р. Беляев
Замена
А. Сугак
️️️️
Х. Байрамян
Замена
И. Хохба
️️️️
А. Хагба
ГОЛ! 1:2!
Л. Зуев
Замена
О. Солонуха
️️️️
А. Тумасян
Желтая карточка
О. Лещиков
ГОЛ! 1:1!
М. Городцов
ГОЛ! 1:0!
А. Кабанов
Замена
А. Шрейнер
️️️️
В. Запрудских
Замена
А. Кабанов
️️️️
М. Гурбанов
Замена
М. Городцов
️️️️
М. Житнев
Замена
С. Коротков
️️️️
Э. Круг
Замена
П. Логвинов
️️️️
Г. Кулумбегашвили
Замена
Д. Кочкин
️️️️
А. Гладышев
Замена
А. Сердюк
️️️️
С. Тумасян
Желтая карточка
Х. Байрамян
Желтая карточка
Л. Зуев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
16
Владимир Забуга
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
48
Александр Митькин
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
21
Сергей Тумасян
ЦП
55
Александр Тумасян
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тумасян
Сибирь (мол)
16
Максим Елисеев
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
96
Иван Стаин
ЦЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
77
Мантас Савенас
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
62
Гия Кулумбегашвили
ЦФ
18
Эдуард Круг
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Арефин
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
50
Ираклий Хохба
ЦП
45
Олег Солонуха
ЦП
40
Игорь Пономарев
ЦП
8
Алексей Сугак
ЦФ
42
Антон Кабанов
ЦФ
7
Артем Сердюк
ЦФ
Сибирь (мол)
25
Илья Трунин
ВР
20
Сергей Коротков
ЦЗ
84
Данил Кочкин
ЦП
3
Павел Логвинов
ЦП
31
Андрей Шрейнер
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
91
Максим Городцов
ЦФ
3-2-2-1-1
16
Забуга
2
Лещиков
66
Губанов
6
Шустиков
5
Мироник
37
Хагба
21
Тумасян
55
Тумасян
19
Байрамян
70
Гурбанов
3-3-1-3
16
Елисеев
68
Запрудских
96
Стаин
28
Климавичус
77
Савенас
99
Житнев
5
Гладышев
23
Зуев
7
Беляев
18
Круг
62
Кулумбегашвили
37
Хагба
50
Хохба
50
Хохба
37
Хагба
55
Тумасян
45
Солонуха
45
Солонуха
55
Тумасян
19
Байрамян
8
Сугак
8
Сугак
19
Байрамян
70
Гурбанов
42
Кабанов
42
Кабанов
70
Гурбанов
21
Тумасян
7
Сердюк
7
Сердюк
21
Тумасян
5
Гладышев
84
Кочкин
84
Кочкин
5
Гладышев
62
Кулумбегашвили
3
Логвинов
3
Логвинов
62
Кулумбегашвили
18
Круг
20
Коротков
20
Коротков
18
Круг
99
Житнев
91
Городцов
91
Городцов
99
Житнев
68
Запрудских
31
Шрейнер
31
Шрейнер
68
Запрудских
7
Беляев
18
Дудолев
18
Дудолев
7
Беляев
Остались в запасе
Ростов (мол)
Сибирь (мол)
40
Игорь Пономарев
ЦП
30
Александр Соловьев
ВР
Главный тренер
Александр Тумасян
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Андрей Арефин
Остались в запасе
40
Игорь Пономарев
ЦП
30
Александр Соловьев
ВР
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Александр Тумасян
Главный тренер
Андрей Арефин
Статистика матча Ростов (мол) - Сибирь (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
28.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Сибирь (мол)
1 : 0
19.11.2010
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Локомотив (мол)
6 : 2
13.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Сибирь (мол)
3 : 3
06.11.2010
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Динамо (мол)
1 : 1
29.10.2010
Сибирь (мол)
Информация о матче
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