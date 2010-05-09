Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Сибирь (мол) - Кр. Советов (мол)
Сибирь (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 09 мая 2010
Сибирь (мол)
09.05.2010, воскресенье, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
2 : 2
Завершен
Кр. Советов (мол)
24'
М. Городцов
52'
М. Савенас
33'
А. Салугин
88'
А. Салугин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сибирь (мол) - Кр. Советов (мол)
Замена
Р. Мокин
️️️️
А. Шрейнер
Желтая карточка
А. Салугин
ГОЛ! 2:2!
А. Салугин
Замена
В. Глухов
️️️️
А. Дудолев
Замена
Д. Кочкин
️️️️
А. Гладышев
Желтая карточка
А. Буданов
Замена
В. Почивалин
️️️️
А. Буданов
Желтая карточка
Р. Газзаев
ГОЛ! 2:1!
М. Савенас
Замена
Р. Беляев
️️️️
А. Климавичус
Замена
В. Запрудских
️️️️
М. Городцов
Замена
Р. Газзаев
️️️️
И. Цаллагов
Замена
В. Павлов
️️️️
А. Ставпец
Замена
А. Рылов
️️️️
А. Елисеев
Замена
Ф. Васиев
️️️️
О. Иванов
Замена
Н. Алексеев
️️️️
С. Воронин
ГОЛ! 1:1!
А. Салугин
ГОЛ! 1:0!
М. Городцов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сибирь (мол)
16
Максим Елисеев
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
70
Мартин Горак
ЦЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
31
Андрей Шрейнер
ЦП
3
Павел Логвинов
ЦП
77
Мантас Савенас
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
18
Артем Дудолев
ПП
91
Максим Городцов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Арефин
Кр. Советов (мол)
22
Сергей Воронин
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
50
Кшиштоф Лагиевка
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
77
Александр Салугин
ЦФ
Сибирь (мол)
25
Илья Трунин
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
84
Данил Кочкин
ЦП
93
Роман Мокин
ЦП
2
Владимир Глухов
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Кр. Советов (мол)
30
Никита Алексеев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
10
Руслан Газзаев
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
69
Василий Павлов
ЦФ
3-5-1-1
16
Елисеев
4
Амирханов
28
Климавичус
70
Горак
5
Гладышев
31
Шрейнер
3
Логвинов
77
Савенас
18
Дудолев
23
Зуев
91
Городцов
4-1-3-1-1
22
Воронин
25
Концедалов
50
Лагиевка
2
Хозин
43
Костяев
15
Цаллагов
19
Иванов
44
Буданов
4
Елисеев
16
Ставпец
77
Салугин
5
Гладышев
84
Кочкин
84
Кочкин
5
Гладышев
18
Дудолев
2
Глухов
2
Глухов
18
Дудолев
91
Городцов
68
Запрудских
68
Запрудских
91
Городцов
31
Шрейнер
93
Мокин
93
Мокин
31
Шрейнер
28
Климавичус
7
Беляев
7
Беляев
28
Климавичус
15
Цаллагов
10
Газзаев
10
Газзаев
15
Цаллагов
22
Воронин
30
Алексеев
30
Алексеев
22
Воронин
44
Буданов
13
Почивалин
13
Почивалин
44
Буданов
19
Иванов
26
Васиев
26
Васиев
19
Иванов
4
Елисеев
10
Рылов
10
Рылов
4
Елисеев
16
Ставпец
69
Павлов
69
Павлов
16
Ставпец
Остались в запасе
Сибирь (мол)
Кр. Советов (мол)
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Андрей Арефин
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
Остались в запасе
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Арефин
Статистика матча Сибирь (мол) - Кр. Советов (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
28.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Сибирь (мол)
1 : 0
19.11.2010
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Локомотив (мол)
6 : 2
13.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Сибирь (мол)
3 : 3
06.11.2010
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Динамо (мол)
1 : 1
29.10.2010
Сибирь (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Сибирь (мол)
Кр. Советов (мол)
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+