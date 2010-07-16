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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Сибирь (мол)
Зенит (мол) - Сибирь (мол): обзор матча 16 июля 2010
Зенит (мол)
16.07.2010, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
0 : 2
Завершен
Сибирь (мол)
67'
Т. Выходил
74'
Р. Беляев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Сибирь (мол)
Желтая карточка
Р. Гиголаев
Желтая карточка
С. Матяш
Желтая карточка
М. Городцов
Замена
А. Дудолев
️️️️
А. Шрейнер
Замена
М. Житнев
️️️️
Р. Беляев
ГОЛ! 0:2!
Р. Беляев
Замена
С. Костин
️️️️
В. Сиротов
ГОЛ! 0:1!
Т. Выходил
Замена
В. Глухов
️️️️
Э. Круг
Замена
М. Батов
️️️️
Е. Башкиров
Замена
С. Мурихин
️️️️
И. Сагдатуллин
Замена
С. Матяш
️️️️
С. Петров
+1
Желтая карточка
Р. Беляев
Замена
А. Петров
️️️️
Н. Бочаров
Желтая карточка
С. Петров
Пенальти не реализован!
Л. Зуев
Желтая карточка
Б. Абдулфаттах
Замена
А. Хохлов
️️️️
А. Дудиев
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
34
Никита Бочаров
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Сибирь (мол)
16
Максим Елисеев
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
70
Мартин Горак
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
31
Андрей Шрейнер
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
91
Максим Городцов
ЦФ
18
Эдуард Круг
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Арефин
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
77
Александр Петров
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
Сибирь (мол)
16
Кирилл Комаренко
ВР
25
Илья Трунин
ВР
90
Михаил Лучинкин
ЦЗ
3
Павел Логвинов
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
2
Владимир Глухов
ЦФ
4-1-5
1
Зайцев
8
Дудиев
5
Абдулфаттах
5
Чеминава
98
Петров
44
Башкиров
13
Гиголаев
75
Сагдатуллин
34
Бочаров
23
Соснин
37
Сиротов
4-2-1-3
16
Елисеев
95
Мельников
70
Горак
4
Выходил
68
Запрудских
31
Шрейнер
5
Гладышев
23
Зуев
7
Беляев
18
Круг
91
Городцов
34
Бочаров
77
Петров
77
Петров
34
Бочаров
37
Сиротов
3
Костин
3
Костин
37
Сиротов
8
Дудиев
5
Хохлов
5
Хохлов
8
Дудиев
75
Сагдатуллин
33
Мурихин
33
Мурихин
75
Сагдатуллин
44
Башкиров
17
Батов
17
Батов
44
Башкиров
98
Петров
10
Матяш
10
Матяш
98
Петров
18
Круг
2
Глухов
2
Глухов
18
Круг
7
Беляев
99
Житнев
99
Житнев
7
Беляев
31
Шрейнер
18
Дудолев
18
Дудолев
31
Шрейнер
Остались в запасе
Зенит (мол)
Сибирь (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
16
Кирилл Комаренко
ВР
3
Павел Логвинов
ЦП
90
Михаил Лучинкин
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Андрей Арефин
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
Остались в запасе
16
Кирилл Комаренко
ВР
3
Павел Логвинов
ЦП
90
Михаил Лучинкин
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Андрей Арефин
Статистика матча Зенит (мол) - Сибирь (мол)
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
28.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Сибирь (мол)
1 : 0
19.11.2010
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Локомотив (мол)
6 : 2
13.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Сибирь (мол)
3 : 3
06.11.2010
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Динамо (мол)
1 : 1
29.10.2010
Сибирь (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Стадион:
МСА Петровский
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