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Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Сибирь (мол)
Амкар (мол) - Сибирь (мол): обзор матча 02 апреля 2010
Амкар (мол)
02.04.2010, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
0 : 0
Завершен
Сибирь (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Сибирь (мол)
+2
Замена
В. Запрудских
️️️️
Д. Кочкин
Желтая карточка
А. Коломейцев
Замена
А. Дудолев
️️️️
А. Шрейнер
Замена
И. Колпаков
️️️️
Т. Бердышев
Замена
Е. Рудаков
️️️️
А. Секретов
Замена
В. Калашников
️️️️
А. Блынду
Замена
И. Шевченко
️️️️
М. Житнев
Замена
А. Гладышев
️️️️
Д. Бухряков
Замена
А. Андриевский
️️️️
Е. Тюкалов
Замена
В. Гаглоев
️️️️
Д. Дзахов
Замена
Д. Ершов
️️️️
М. Шумайлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
41
Максим Шумайлов
ВР
4
Артем Морыганов
ЦЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
98
Андрей Блынду
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
7
Тимофей Бердышев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Сибирь (мол)
16
Максим Елисеев
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
31
Андрей Шрейнер
ЦП
3
Павел Логвинов
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
33
Александр Шумов
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
Главный тренер
Андрей Арефин
Амкар (мол)
35
Дмитрий Ершов
ВР
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
15
Инал Пухаев
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
55
Илья Колпаков
ЦФ
29
Андрей Андриевский
ЦФ
Сибирь (мол)
25
Илья Трунин
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
93
Роман Мокин
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
2
Владимир Глухов
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
4-1-3-1-1
41
Шумайлов
4
Морыганов
2
Морыганов
98
Блынду
2
Морозов
5
Рябокобыленко
10
Секретов
18
Коломейцев
71
Дзахов
7
Тюкалов
7
Бердышев
3-5-2
16
Елисеев
3
Валентич
17
Бухряков
4
Амирханов
3
Логвинов
33
Шумов
99
Житнев
9
Нагибин
84
Кочкин
23
Зуев
31
Шрейнер
7
Бердышев
55
Колпаков
55
Колпаков
7
Бердышев
10
Секретов
88
Рудаков
88
Рудаков
10
Секретов
7
Тюкалов
29
Андриевский
29
Андриевский
7
Тюкалов
41
Шумайлов
35
Ершов
35
Ершов
41
Шумайлов
98
Блынду
6
Калашников
6
Калашников
98
Блынду
71
Дзахов
27
Гаглоев
27
Гаглоев
71
Дзахов
84
Кочкин
68
Запрудских
68
Запрудских
84
Кочкин
17
Бухряков
5
Гладышев
5
Гладышев
17
Бухряков
31
Шрейнер
18
Дудолев
18
Дудолев
31
Шрейнер
99
Житнев
99
Шевченко
99
Шевченко
99
Житнев
Остались в запасе
Амкар (мол)
Сибирь (мол)
15
Инал Пухаев
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
93
Роман Мокин
ЦП
2
Владимир Глухов
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Андрей Арефин
Остались в запасе
15
Инал Пухаев
ЦП
Остались в запасе
93
Роман Мокин
ЦП
2
Владимир Глухов
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Андрей Арефин
Статистика матча Амкар (мол) - Сибирь (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
28.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Сибирь (мол)
1 : 0
19.11.2010
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Локомотив (мол)
6 : 2
13.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Сибирь (мол)
3 : 3
06.11.2010
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Динамо (мол)
1 : 1
29.10.2010
Сибирь (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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