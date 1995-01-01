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    Раменское - результаты

    Город Раменское
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт http://www.saturn-fc.ru
    Стадион Сатурн, 2-е поле
    Турниры:
    Россия. Молодежное первенство 2010
    29 тур
    		19 ноября, пятница 14:00 Анжи (мол) 4:0 Раменское
    28 тур
    		11 ноября, четверг 14:30 Раменское 4:1 Амкар (мол)
    27 тур
    		4 ноября, четверг 14:30 Спартак Нч (мол) 2:1 Раменское
    26 тур
    		30 октября, суббота 14:00 Раменское 3:1 ЦСКА (мол)
    25 тур
    		22 октября, пятница 14:00 Раменское 0:0 Ахмат (мол)
    24 тур
    		15 октября, пятница 12:00 Томь (мол) 1:1 Раменское
    23 тур
    		2 октября, суббота 14:00 Раменское 4:3 Локомотив (мол)
    22 тур
    		24 сентября, пятница 16:00 Зенит (мол) 2:0 Раменское
    21 тур
    		17 сентября, пятница 14:00 Раменское 2:1 Динамо (мол)
    20 тур
    		10 сентября, пятница 15:00 Спартак М (мол) 1:1 Раменское
    19 тур
    		27 августа, пятница 16:30 Раменское 3:2 Кр. Советов (мол)
    18 тур
    		21 августа, суббота 17:30 Рубин (мол) 2:1 Раменское
    17 тур
    		13 августа, пятница 18:30 Раменское 0:0 Ростов (мол)
    16 тур
    		7 августа, суббота 13:00 Сибирь (мол) 1:0 Раменское
    15 тур
    		29 июля, четверг 18:30 Раменское 4:0 Анжи (мол)
    14 тур
    		24 июля, суббота 15:00 Амкар (мол) 1:1 Раменское
    13 тур
    		18 июля, воскресенье 19:00 Раменское 1:1 Спартак Нч (мол)
    12 тур
    		9 июля, пятница 18:00 ЦСКА (мол) 1:3 Раменское
    11 тур
    		13 мая, четверг 13:00 Ахмат (мол) 1:1 Раменское
    10 тур
    		10 мая, понедельник 14:00 Раменское 3:1 Томь (мол)
    9 тур
    		4 мая, вторник 16:00 Локомотив (мол) 2:0 Раменское
    8 тур
    		1 мая, суббота 14:00 Раменское 0:2 Зенит (мол)
    7 тур
    		23 апреля, пятница 14:00 Динамо (мол) 1:2 Раменское
    6 тур
    		17 апреля, суббота 14:00 Раменское 2:0 Спартак М (мол)
    5 тур
    		9 апреля, пятница 13:30 Кр. Советов (мол) 0:3 Раменское
    4 тур
    		3 апреля, суббота 13:30 Раменское 2:2 Рубин (мол)
    3 тур
    		27 марта, суббота 16:00 Ростов (мол) 3:0 Раменское
    2 тур
    		19 марта, пятница 13:30 Раменское 2:1 Сибирь (мол)
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