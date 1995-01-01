Турниры:
Россия. Молодежное первенство 2010
|29 тур
|19 ноября, пятница
|14:00
|Анжи (мол)
|4:0
|Раменское
|28 тур
|11 ноября, четверг
|14:30
|Раменское
|4:1
|Амкар (мол)
|27 тур
|4 ноября, четверг
|14:30
|Спартак Нч (мол)
|2:1
|Раменское
|26 тур
|30 октября, суббота
|14:00
|Раменское
|3:1
|ЦСКА (мол)
|25 тур
|22 октября, пятница
|14:00
|Раменское
|0:0
|Ахмат (мол)
|24 тур
|15 октября, пятница
|12:00
|Томь (мол)
|1:1
|Раменское
|23 тур
|2 октября, суббота
|14:00
|Раменское
|4:3
|Локомотив (мол)
|22 тур
|24 сентября, пятница
|16:00
|Зенит (мол)
|2:0
|Раменское
|21 тур
|17 сентября, пятница
|14:00
|Раменское
|2:1
|Динамо (мол)
|20 тур
|10 сентября, пятница
|15:00
|Спартак М (мол)
|1:1
|Раменское
|19 тур
|27 августа, пятница
|16:30
|Раменское
|3:2
|Кр. Советов (мол)
|18 тур
|21 августа, суббота
|17:30
|Рубин (мол)
|2:1
|Раменское
|17 тур
|13 августа, пятница
|18:30
|Раменское
|0:0
|Ростов (мол)
|16 тур
|7 августа, суббота
|13:00
|Сибирь (мол)
|1:0
|Раменское
|15 тур
|29 июля, четверг
|18:30
|Раменское
|4:0
|Анжи (мол)
|14 тур
|24 июля, суббота
|15:00
|Амкар (мол)
|1:1
|Раменское
|13 тур
|18 июля, воскресенье
|19:00
|Раменское
|1:1
|Спартак Нч (мол)
|12 тур
|9 июля, пятница
|18:00
|ЦСКА (мол)
|1:3
|Раменское
|11 тур
|13 мая, четверг
|13:00
|Ахмат (мол)
|1:1
|Раменское
|10 тур
|10 мая, понедельник
|14:00
|Раменское
|3:1
|Томь (мол)
|9 тур
|4 мая, вторник
|16:00
|Локомотив (мол)
|2:0
|Раменское
|8 тур
|1 мая, суббота
|14:00
|Раменское
|0:2
|Зенит (мол)
|7 тур
|23 апреля, пятница
|14:00
|Динамо (мол)
|1:2
|Раменское
|6 тур
|17 апреля, суббота
|14:00
|Раменское
|2:0
|Спартак М (мол)
|5 тур
|9 апреля, пятница
|13:30
|Кр. Советов (мол)
|0:3
|Раменское
|4 тур
|3 апреля, суббота
|13:30
|Раменское
|2:2
|Рубин (мол)
|3 тур
|27 марта, суббота
|16:00
|Ростов (мол)
|3:0
|Раменское
|2 тур
|19 марта, пятница
|13:30
|Раменское
|2:1
|Сибирь (мол)