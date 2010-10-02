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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Раменское - Локомотив (мол)
Раменское - Локомотив (мол): обзор матча 02 октября 2010
Раменское
02.10.2010, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
4 : 3
Завершен
Локомотив (мол)
18'
К. Кулешов
53'
В. Соболев
59'
Ш. Курбанов
72'
А. Анисимов
9'
Д. Кухарчук
37'
А. Алиев
42'
Д. Кухарчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Раменское - Локомотив (мол)
Замена
В. Торшенцев
️️️️
С. Пчёлкин
Замена
А. Власкин
️️️️
А. Анисимов
Замена
К. Савичев
️️️️
К. Кулешов
Замена
М. Барсов
️️️️
А. Васюков
Замена
С. Джиоев
️️️️
Д. Кухарчук
Замена
Е. Дегтярев
️️️️
А. Семячкин
ГОЛ! 4:3!
А. Анисимов
Замена
А. Мальков
️️️️
А. Алиев
Замена
С. Пчёлкин
️️️️
Н. Лапин
ГОЛ! 3:3!
Ш. Курбанов
Замена
Р. Быков
️️️️
М. Миланович
ГОЛ! 2:3!
В. Соболев
Замена
С. Гатагов
️️️️
М. Беляев
Замена
А. Романов
️️️️
В. Чилюшкин
Замена
В. Соболев
️️️️
Ж. Оганесян
ГОЛ! 1:3!
Д. Кухарчук
Желтая карточка
И. Миронов
ГОЛ! 1:2!
А. Алиев
Желтая карточка
Р. Нахушев
Желтая карточка
М. Беляев
Желтая карточка
Ш. Курбанов
Замена
И. Миронов
️️️️
Р. Камболов
ГОЛ! 1:1!
К. Кулешов
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кухарчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
80
Артем Брагин
ЦП
28
Александр Семячкин
ЦП
21
Артем Анисимов
ЦП
22
Жора Оганесян
ЦП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
Локомотив (мол)
55
Александр Криворучко
ВР
15
Александр Васюков
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
88
Александр Алиев
АП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Раменское
35
Александр Романов
ВР
18
Александр Власкин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
11
Евгений Дегтярев
ЦП
99
Владимир Торшенцев
ЦП
8
Сергей Пчёлкин
ЦФ
Локомотив (мол)
52
Евгений Боданов
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
18
Сослан Джиоев
ЦП
3
Алексей Мальков
ЦП
88
Роман Быков
ЦП
27
Илья Миронов
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
4-1-4-1
24
Чилюшкин
55
Нахушев
33
Курбанов
3
Плопа
27
Молодцов
9
Лапин
80
Брагин
21
Анисимов
22
Оганесян
28
Семячкин
9
Кулешов
3-3-1-3
55
Криворучко
33
Илич
6
Беляев
90
Бурлак
15
Васюков
88
Камболов
5
Миланович
45
Кухарчук
11
Чочиев
88
Алиев
7
Полоз
21
Анисимов
18
Власкин
18
Власкин
21
Анисимов
28
Семячкин
11
Дегтярев
11
Дегтярев
28
Семячкин
Пчёлкин
99
Торшенцев
99
Торшенцев
Пчёлкин
9
Кулешов
4
Савичев
4
Савичев
9
Кулешов
9
Лапин
8
Пчёлкин
8
Пчёлкин
9
Лапин
24
Чилюшкин
35
Романов
35
Романов
24
Чилюшкин
22
Оганесян
19
Соболев
19
Соболев
22
Оганесян
45
Кухарчук
18
Джиоев
18
Джиоев
45
Кухарчук
88
Алиев
3
Мальков
3
Мальков
88
Алиев
5
Миланович
88
Быков
88
Быков
5
Миланович
88
Камболов
27
Миронов
27
Миронов
88
Камболов
6
Беляев
77
Гатагов
77
Гатагов
6
Беляев
15
Васюков
14
Барсов
14
Барсов
15
Васюков
Остались в запасе
Раменское
Локомотив (мол)
52
Евгений Боданов
ВР
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
Остались в запасе
52
Евгений Боданов
ВР
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Раменское - Локомотив (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
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06.11.2026
Спартак М (мол)
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Локомотив (мол)
5 : 2
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Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Ксенафонтов
(Ступино, Московская область)
Стадион:
Сатурн, 2-е поле
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