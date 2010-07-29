Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Раменское - Анжи (мол)
Раменское - Анжи (мол): обзор матча 29 июля 2010
Раменское
29.07.2010, четверг, 18:30
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
4 : 0
Завершен
Анжи (мол)
2'
Д. Халилович
56'
Д. Халилович
83'
А. Анисимов
90'
Д. Халилович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Раменское - Анжи (мол)
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Д. Халилович
Замена
А. Власкин
️️️️
А. Семячкин
Замена
А. Савченко
️️️️
А. Молодцов
Замена
С. Джамилиев
️️️️
М. Мирзабеков
ГОЛ! 3:0!
А. Анисимов
Замена
Г. Омаров
️️️️
М. Курбанов
Замена
А. Трубицин
️️️️
Д. Никитинский
Желтая карточка
Ш. Курбанов
Замена
Ш. Курбанов
️️️️
К. Кулешов
Замена
Р. Алиев
️️️️
Ш. Мирзаев
ГОЛ! 2:0!
Д. Халилович
Замена
П. Меджидов
️️️️
Э. Мамаев
Желтая карточка
Э. Мамаев
Замена
А. Брагин
️️️️
Д. Моц
Замена
М. Плопа
️️️️
Д. Грачев
Желтая карточка
А. Ибрагимгаджиев
ГОЛ! 1:0!
Д. Халилович
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раменское
91
Алексей Скорняков
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
0
Денис Халилович
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
0
Даниил Моц
ЦП
21
Артем Анисимов
ЦП
28
Александр Семячкин
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
Анжи (мол)
1
Абдулла Гаджикадиев
ВР
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
0
Руслан Перепелюков
ЦЗ
6
Ахмад Магомедов
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
9
Шамиль Алимагомаев
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Раменское
47
Михаил Филиппов
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
18
Александр Власкин
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
80
Артем Брагин
ЦП
20
Андрей Савченко
ЦП
73
Антон Трубицин
ЦФ
Анжи (мол)
87
Пайзулла Меджидов
ЦП
18
Гамзат Омаров
ЦП
43
Салимхан Джамилиев
ЦП
20
Руслан Алиев
ЦФ
3-5-1-1
91
Скорняков
36
Грачев
0
Халилович
27
Молодцов
38
Зинович
28
Семячкин
28
Кузьмичев
7
Никитинский
21
Анисимов
0
Моц
9
Кулешов
3-2-4-1
1
Гаджикадиев
0
Перепелюков
6
Магомедов
17
Мамаев
75
Ибрагимгаджиев
44
Курбанов
98
Гаджиев
17
Мирзабеков
17
Мухаммад
9
Алимагомаев
92
Мирзаев
7
Никитинский
73
Трубицин
73
Трубицин
7
Никитинский
0
Моц
80
Брагин
80
Брагин
0
Моц
9
Кулешов
33
Курбанов
33
Курбанов
9
Кулешов
27
Молодцов
20
Савченко
20
Савченко
27
Молодцов
28
Семячкин
18
Власкин
18
Власкин
28
Семячкин
36
Грачев
3
Плопа
3
Плопа
36
Грачев
17
Мамаев
87
Меджидов
87
Меджидов
17
Мамаев
92
Мирзаев
20
Алиев
20
Алиев
92
Мирзаев
44
Курбанов
18
Омаров
18
Омаров
44
Курбанов
17
Мирзабеков
43
Джамилиев
43
Джамилиев
17
Мирзабеков
Остались в запасе
Раменское
Анжи (мол)
47
Михаил Филиппов
ВР
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Статистика матча Раменское - Анжи (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сатурн, 2-е поле
Новости команд
Все
Раменское
Анжи (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+