Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
10
11
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
28
15
10
3
52
21
31
55
28
16
5
7
46
36
10
53
28
16
4
8
48
21
27
52
28
14
9
5
40
28
12
51
28
13
6
9
49
29
20
45
28
12
8
8
44
37
7
44
28
12
8
8
44
42
2
44
28
10
9
9
49
41
8
39
28
11
5
12
27
31
-4
38
28
8
11
9
28
35
-7
35
28
8
5
15
30
51
-21
29
28
7
7
14
22
43
-21
28
28
6
4
18
35
54
-19
22
28
4
8
16
19
35
-16
20
28
3
11
14
16
45
-29
20
Команда
10
11
12
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
9
4
1
30
15
15
31
14
9
3
2
23
12
11
30
14
8
5
1
32
9
23
29
14
8
4
2
25
12
13
28
14
8
3
3
28
12
16
27
14
8
2
4
25
10
15
26
14
7
2
5
18
15
3
23
14
5
5
4
19
17
2
20
14
6
2
6
16
20
-4
20
14
5
5
4
15
16
-1
20
14
5
2
7
21
23
-2
17
14
4
4
6
16
20
-4
16
14
4
4
6
19
22
-3
16
14
3
6
5
11
17
-6
15
14
2
4
8
13
18
-5
10
Команда
10
11
12
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
8
2
4
23
11
12
26
14
7
5
2
20
12
8
26
14
8
1
5
21
24
-3
25
14
7
3
4
25
25
0
24
14
6
5
3
30
19
11
23
14
5
6
3
17
16
1
21
14
5
3
6
21
17
4
18
14
4
3
7
9
16
-7
15
14
3
6
5
13
19
-6
15
14
4
1
9
14
31
-17
13
14
3
4
7
14
22
-8
13
14
2
4
8
6
17
-11
10
14
1
5
8
6
23
-17
8
14
0
5
9
5
28
-23
5
14
1
2
11
14
31
-17
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире