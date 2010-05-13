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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Раменское
Ахмат (мол) - Раменское: обзор матча 13 мая 2010
Ахмат (мол)
13.05.2010, четверг, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
1 : 1
Завершен
Раменское
56'
И. Эдиев
19'
А. Сапета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Раменское
Желтая карточка
Ш. Курбанов
Замена
М. Адаев
️️️️
А. Тембулатов
Замена
Ш. Курбанов
️️️️
Н. Лапин
Замена
А. Семячкин
️️️️
А. Колодко
Замена
М. Губжев
️️️️
К. Кулешов
Замена
Д. Никитинский
️️️️
В. Соболев
Замена
Д. Моц
️️️️
А. Анисимов
ГОЛ! 1:1!
И. Эдиев
Замена
М. Солтаев
️️️️
Р. Уциев
Замена
Х. Кадыров
️️️️
Х. Джунидов
Желтая карточка
И. Цуроев
Желтая карточка
А. Молодцов
Замена
Ю. Тепишев
️️️️
А. Ахъядов
Замена
Б. Усманов
️️️️
А. Минейро
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Сапета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
91
Магомед Сераждинов
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
10
Хасан Джунидов
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
77
Анзор Тембулатов
ПП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Раменское
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
53
Александр Колодко
ЦП
21
Артем Анисимов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
Ахмат (мол)
27
Рамзан Асаев
ВР
32
Мансур Солтаев
ВР
36
Магомед Адаев
ЦЗ
35
Юсуп Тепишев
ЦЗ
5
Керим Диниев
ЦП
20
Бекхан Усманов
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Раменское
91
Алексей Скорняков
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
18
Александр Власкин
ЦЗ
0
Даниил Моц
ЦП
28
Александр Семячкин
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
25
Марат Губжев
ЦФ
3-2-2-2
91
Сераждинов
4
Тагилов
5
Эдиев
4
Дашаев
70
Минейро
45
Уциев
24
Смирнов
77
Тембулатов
33
Ахъядов
9
Цуроев
2-1-5-1-1
47
Филиппов
27
Молодцов
3
Плопа
9
Лапин
38
Зинович
21
Анисимов
28
Кузьмичев
41
Сапета
19
Соболев
53
Колодко
9
Кулешов
70
Минейро
20
Усманов
20
Усманов
70
Минейро
77
Тембулатов
36
Адаев
36
Адаев
77
Тембулатов
33
Ахъядов
35
Тепишев
35
Тепишев
33
Ахъядов
45
Уциев
32
Солтаев
32
Солтаев
45
Уциев
10
Джунидов
10
Кадыров
10
Кадыров
10
Джунидов
21
Анисимов
0
Моц
0
Моц
21
Анисимов
9
Лапин
33
Курбанов
33
Курбанов
9
Лапин
9
Кулешов
25
Губжев
25
Губжев
9
Кулешов
53
Колодко
28
Семячкин
28
Семячкин
53
Колодко
19
Соболев
7
Никитинский
7
Никитинский
19
Соболев
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Раменское
5
Керим Диниев
ЦП
27
Рамзан Асаев
ВР
Главный тренер
Анзор Исмаилов
18
Александр Власкин
ЦЗ
91
Алексей Скорняков
ВР
Остались в запасе
5
Керим Диниев
ЦП
27
Рамзан Асаев
ВР
Остались в запасе
18
Александр Власкин
ЦЗ
91
Алексей Скорняков
ВР
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Статистика матча Ахмат (мол) - Раменское
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
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