Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Раменское - Рубин (мол)
Раменское - Рубин (мол): обзор матча 03 апреля 2010
Раменское
03.04.2010, суббота, 13:30
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
2 : 2
Завершен
Рубин (мол)
20'
М. Губжев
59'
А. Молодцов
53'
В. Чернов
82'
А. Джалилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Раменское - Рубин (мол)
Замена
А. Савченко
️️️️
Д. Никитинский
Желтая карточка
И. Самигуллин
Замена
А. Семячкин
️️️️
А. Анисимов
ГОЛ! 2:2!
А. Джалилов
Желтая карточка
В. Кузьмичев
Желтая карточка
А. Куклев
Замена
В. Устинов
️️️️
М. Мищенко
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
В. Соболев
Замена
А. Куклев
️️️️
Б. Насимов
Замена
Ю. Нестеренко
️️️️
И. Чебану
ГОЛ! 2:1!
А. Молодцов
Желтая карточка
Ш. Курбанов
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
И. Бикчантаев
ГОЛ! 1:1!
В. Чернов
Замена
Д. Мирзаев
️️️️
И. Кухарчук
Замена
Ш. Курбанов
️️️️
М. Губжев
ГОЛ! 1:0!
М. Губжев
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ЛП
0
Даниил Моц
ЦП
21
Артем Анисимов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
25
Марат Губжев
ЦФ
Рубин (мол)
25
Илья Чебану
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
28
Владимир Чернов
ЦП
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
52
Алексей Котляров
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
14
Баходир Насимов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Раменское
47
Михаил Филиппов
ВР
18
Александр Власкин
ЦЗ
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
20
Андрей Савченко
ЦП
28
Александр Семячкин
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
55
Артем Куклев
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
3-1-5-1
24
Чилюшкин
3
Плопа
92
Брызгалов
27
Молодцов
9
Лапин
38
Зинович
0
Моц
21
Анисимов
7
Никитинский
19
Соболев
25
Губжев
3-3-2-2
25
Чебану
66
Жестоков
2
Кулеша
29
Мищенко
28
Чернов
91
Самигуллин
52
Котляров
44
Кухарчук
10
Джалилов
14
Насимов
11
Бикчантаев
7
Никитинский
20
Савченко
20
Савченко
7
Никитинский
25
Губжев
33
Курбанов
33
Курбанов
25
Губжев
21
Анисимов
28
Семячкин
28
Семячкин
21
Анисимов
19
Соболев
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
19
Соболев
14
Насимов
55
Куклев
55
Куклев
14
Насимов
44
Кухарчук
22
Мирзаев
22
Мирзаев
44
Кухарчук
25
Чебану
1
Нестеренко
1
Нестеренко
25
Чебану
29
Мищенко
19
Устинов
19
Устинов
29
Мищенко
11
Бикчантаев
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
11
Бикчантаев
Остались в запасе
Раменское
Рубин (мол)
18
Александр Власкин
ЦЗ
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
47
Михаил Филиппов
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
18
Александр Власкин
ЦЗ
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
47
Михаил Филиппов
ВР
Остались в запасе
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Раменское - Рубин (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Резников
(Ярославль)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова, запасное поле.
Новости команд
Все
Раменское
Рубин (мол)
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+