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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Раменское
Ростов (мол) - Раменское: обзор матча 27 марта 2010
Ростов (мол)
27.03.2010, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
3 : 0
Завершен
Раменское
31'
А. Валикаев
78'
А. Сердюк
90+2'
А. Сердюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Раменское
ГОЛ! 3:0!
А. Сердюк
+2
Замена
А. Соловьев
️️️️
А. Амельченко
Замена
А. Савченко
️️️️
М. Губжев
Замена
М. Гурбанов
️️️️
А. Сугак
Желтая карточка
А. Васильев
Замена
Х. Байрамян
️️️️
А. Хагба
Замена
Ш. Курбанов
️️️️
А. Анисимов
Желтая карточка
А. Сердюк
ГОЛ! 2:0!
А. Сердюк
Желтая карточка
А. Валикаев
Желтая карточка
Д. Моц
Замена
Д. Моц
️️️️
А. Семячкин
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
Д. Никитинский
Желтая карточка
А. Семячкин
Замена
А. Сердюк
️️️️
С. Тумасян
Желтая карточка
С. Тумасян
ГОЛ! 1:0!
А. Валикаев
Желтая карточка
М. Плопа
Желтая карточка
В. Соболев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
1
Антон Амельченко
ВР
48
Александр Митькин
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
12
Александр Васильев
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
21
Сергей Тумасян
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
8
Алексей Сугак
ЦФ
Главный тренер
Александр Тумасян
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
18
Александр Власкин
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ЛП
21
Артем Анисимов
ЦП
28
Александр Семячкин
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
25
Марат Губжев
ЦФ
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
66
Игорь Губанов
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
50
Ираклий Хохба
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
7
Артем Сердюк
ЦФ
Раменское
47
Михаил Филиппов
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
53
Александр Колодко
ЦП
80
Артем Брагин
ЦП
0
Даниил Моц
ЦП
20
Андрей Савченко
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
3-2-3-1
1
Амельченко
12
Васильев
15
Живанович
77
Прошин
2
Лещиков
37
Хагба
99
Гусейнпур
21
Тумасян
5
Валикаев
8
Сугак
3-1-5-1
24
Чилюшкин
27
Молодцов
3
Плопа
18
Власкин
9
Лапин
19
Соболев
21
Анисимов
28
Семячкин
7
Никитинский
38
Зинович
25
Губжев
8
Сугак
70
Гурбанов
70
Гурбанов
8
Сугак
21
Тумасян
7
Сердюк
7
Сердюк
21
Тумасян
1
Амельченко
30
Соловьев
30
Соловьев
1
Амельченко
37
Хагба
19
Байрамян
19
Байрамян
37
Хагба
21
Анисимов
33
Курбанов
33
Курбанов
21
Анисимов
28
Семячкин
0
Моц
0
Моц
28
Семячкин
25
Губжев
20
Савченко
20
Савченко
25
Губжев
7
Никитинский
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
7
Никитинский
Остались в запасе
Ростов (мол)
Раменское
66
Игорь Губанов
ЦЗ
50
Ираклий Хохба
ЦП
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
Главный тренер
Александр Тумасян
53
Александр Колодко
ЦП
80
Артем Брагин
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
Остались в запасе
66
Игорь Губанов
ЦЗ
50
Ираклий Хохба
ЦП
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
Остались в запасе
53
Александр Колодко
ЦП
80
Артем Брагин
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
Главный тренер
Александр Тумасян
Статистика матча Ростов (мол) - Раменское
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив
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