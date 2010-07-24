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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Раменское
Амкар (мол) - Раменское: обзор матча 24 июля 2010
Амкар (мол)
24.07.2010, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
1 : 1
Завершен
Раменское
85'
А. Секретов (П)
62'
Д. Никитинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Раменское
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Секретов
Замена
А. Власкин
️️️️
Д. Зинович
Желтая карточка
А. Морыганов
Замена
А. Брагин
️️️️
Д. Никитинский
Замена
И. Колпаков
️️️️
Е. Рудаков
Замена
С. Синельников
️️️️
Д. Ершов
Замена
Ш. Курбанов
️️️️
К. Кулешов
Замена
Д. Моц
️️️️
А. Анисимов
Замена
А. Романенко
️️️️
И. Кнежевич
Желтая карточка
А. Анисимов
Замена
А. Андриевский
️️️️
А. Гадзаов
Вторая желтая
Е. Тюкалов
ГОЛ! 0:1!
Д. Никитинский
Желтая карточка
Е. Тюкалов
Вторая желтая
Н. Лапин
Замена
М. Плопа
️️️️
Д. Грачев
Замена
А. Субботин
️️️️
Д. Садиков
Замена
Е. Рудаков
️️️️
В. Закоптелов
Желтая карточка
Н. Лапин
20'
Желтая карточка
Д. Халилович
11'
Замена
Д. Никитинский
️️️️
В. Соболев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
35
Дмитрий Ершов
ВР
4
Артем Морыганов
ЦЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
8
Владислав Закоптелов
ЦП
35
Артур Гадзаов
ЦП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Раменское
91
Алексей Скорняков
ВР
0
Денис Халилович
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
28
Александр Семячкин
ЦП
21
Артем Анисимов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
Амкар (мол)
44
Сергей Синельников
ВР
98
Андрей Блынду
ЦЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
22
Антон Романенко
ЦП
55
Илья Колпаков
ЦФ
29
Андрей Андриевский
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Раменское
47
Михаил Филиппов
ВР
18
Александр Власкин
ЦЗ
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
0
Даниил Моц
ЦП
80
Артем Брагин
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
4-4-1-1
35
Ершов
4
Морыганов
2
Морыганов
25
Смирнов
2
Морозов
10
Секретов
35
Гадзаов
10
Кнежевич
8
Закоптелов
7
Тюкалов
11
Садиков
3-1-5-1
91
Скорняков
27
Молодцов
36
Грачев
0
Халилович
9
Лапин
38
Зинович
28
Семячкин
21
Анисимов
28
Кузьмичев
19
Соболев
9
Кулешов
Рудаков
55
Колпаков
55
Колпаков
Рудаков
8
Закоптелов
88
Рудаков
88
Рудаков
8
Закоптелов
35
Гадзаов
29
Андриевский
29
Андриевский
35
Гадзаов
10
Кнежевич
22
Романенко
22
Романенко
10
Кнежевич
35
Ершов
44
Синельников
44
Синельников
35
Ершов
11
Садиков
9
Субботин
9
Субботин
11
Садиков
38
Зинович
18
Власкин
18
Власкин
38
Зинович
21
Анисимов
0
Моц
0
Моц
21
Анисимов
9
Кулешов
33
Курбанов
33
Курбанов
9
Кулешов
Никитинский
80
Брагин
80
Брагин
Никитинский
36
Грачев
3
Плопа
3
Плопа
36
Грачев
19
Соболев
7
Никитинский
7
Никитинский
19
Соболев
Остались в запасе
Амкар (мол)
Раменское
98
Андрей Блынду
ЦЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
47
Михаил Филиппов
ВР
Остались в запасе
98
Андрей Блынду
ЦЗ
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Амкар (мол) - Раменское
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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