Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Раменское
ЦСКА (мол) - Раменское: обзор матча 09 июля 2010
ЦСКА (мол)
09.07.2010, пятница, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
1 : 3
Завершен
Раменское
30'
А. Заболотный
50'
А. Колодко
56'
Д. Зинович (П)
90'
Ш. Курбанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Раменское
Замена
А. Брагин
️️️️
Ш. Курбанов
ГОЛ! 1:3!
Ш. Курбанов
Замена
А. Амбарцумян
️️️️
А. Столяренко
Желтая карточка
Ш. Курбанов
Желтая карточка
А. Васильев
Желтая карточка
А. Семячкин
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
Д. Моц
Вторая желтая
Н. Лапин
Желтая карточка
Н. Лапин
Замена
У. Чосич
️️️️
С. Федотов
Замена
А. Киселев
️️️️
Е. Кобзарь
Замена
Ш. Курбанов
️️️️
К. Кулешов
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Зинович
Желтая карточка
С. Федотов
ГОЛ! 1:1!
А. Колодко
Замена
С. Федотов
️️️️
А. Васянович
Замена
А. Семячкин
️️️️
Д. Халилович
Замена
Е. Мальков
️️️️
Д. Грачев
Замена
А. Анисимов
️️️️
В. Соболев
Желтая карточка
А. Попов
Желтая карточка
Н. Дзаламидзе
Желтая карточка
А. Колодко
ГОЛ! 1:0!
А. Заболотный
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Сергей Чепчугов
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
8
Егор Иванов
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
10
Ника Дзаламидзе
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Юрий Аджем
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
0
Денис Халилович
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
53
Александр Колодко
ЦП
0
Даниил Моц
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Иван Скрипник
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
20
Алексей Киселев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
17
Сергей Сипатов
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Раменское
91
Алексей Скорняков
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
3
Евгений Мальков
ЦЗ
80
Артем Брагин
ЦП
28
Александр Семячкин
ЦП
21
Артем Анисимов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
4-2-1-3
1
Чепчугов
22
Тен
20
Столяренко
91
Суслов
30
Васянович
8
Иванов
17
Васильев
18
Попов
91
Заболотный
10
Дзаламидзе
92
Кобзарь
3-1-5-1
24
Чилюшкин
27
Молодцов
0
Халилович
36
Грачев
9
Лапин
38
Зинович
53
Колодко
0
Моц
7
Никитинский
19
Соболев
9
Кулешов
Федотов
15
Чосич
15
Чосич
Федотов
30
Васянович
8
Федотов
8
Федотов
30
Васянович
92
Кобзарь
20
Киселев
20
Киселев
92
Кобзарь
20
Столяренко
10
Амбарцумян
10
Амбарцумян
20
Столяренко
Курбанов
80
Брагин
80
Брагин
Курбанов
9
Кулешов
33
Курбанов
33
Курбанов
9
Кулешов
0
Халилович
28
Семячкин
28
Семячкин
0
Халилович
19
Соболев
21
Анисимов
21
Анисимов
19
Соболев
36
Грачев
3
Мальков
3
Мальков
36
Грачев
0
Моц
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
0
Моц
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Раменское
17
Сергей Сипатов
ЦФ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
1
Иван Скрипник
ВР
Главный тренер
Юрий Аджем
91
Алексей Скорняков
ВР
Остались в запасе
17
Сергей Сипатов
ЦФ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
1
Иван Скрипник
ВР
Остались в запасе
91
Алексей Скорняков
ВР
Главный тренер
Юрий Аджем
Статистика матча ЦСКА (мол) - Раменское
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Октябрь
Новости команд
Все
ЦСКА (мол)
Раменское
Определился чемпион Молодежной футбольной лиги
30 октября
Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА
24 марта
1
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
25 февраля
ЦСКА подписал новый контракт с игроком юношеской сборной России
2025.12.10 08:46
2
Определился чемпион Молодежной футбольной лиги
30 октября
Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА
24 марта
1
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
25 февраля
ЦСКА подписал новый контракт с игроком юношеской сборной России
2025.12.10 08:46
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+