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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Раменское
Локомотив (мол) - Раменское: обзор матча 04 мая 2010
Локомотив (мол)
04.05.2010, вторник, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
2 : 0
Завершен
Раменское
71'
А. Ребров (АГ)
90'
С. Джиоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Раменское
+1
Замена
А. Власкин
️️️️
М. Плопа
ГОЛ! 2:0!
С. Джиоев
Желтая карточка
С. Джиоев
Замена
М. Мурзаев
️️️️
С. Гаракоев
Замена
С. Джиоев
️️️️
А. Минченков
Замена
Ш. Курбанов
️️️️
К. Кулешов
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Ребров
Замена
И. Миронов
️️️️
Д. Полоз
Замена
А. Брагин
️️️️
Д. Зинович
Замена
М. Оздоев
️️️️
Р. Быков
Желтая карточка
А. Семячкин
Замена
Г. Нуров
️️️️
Д. Лезгинцев
Замена
️️️️
А. Семячкин
Замена
А. Семенов
️️️️
П. Новицкий
Желтая карточка
П. Новицкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
1
Александр Фильцов
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
4
Даниил Лезгинцев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
88
Роман Быков
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Раменское
32
Артем Ребров
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
0
Денис Халилович
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ЛП
0
Даниил Моц
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
25
Марат Губжев
ЦФ
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
Локомотив (мол)
52
Евгений Боданов
ВР
8
Мирлан Мурзаев
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
27
Илья Миронов
ЦП
18
Сослан Джиоев
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
Раменское
47
Михаил Филиппов
ВР
18
Александр Власкин
ЦЗ
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
28
Александр Семячкин
ЦП
20
Андрей Савченко
ЦП
80
Артем Брагин
ЦП
3-2-2-2-1
1
Фильцов
6
Беляев
90
Бурлак
5
Миланович
0
Новицкий
4
Лезгинцев
88
Быков
33
Гаракоев
7
Полоз
11
Чочиев
10
Минченков
3-4-2
32
Ребров
27
Молодцов
0
Халилович
3
Плопа
19
Соболев
0
Моц
28
Кузьмичев
38
Зинович
9
Кулешов
25
Губжев
7
Полоз
27
Миронов
27
Миронов
7
Полоз
10
Минченков
18
Джиоев
18
Джиоев
10
Минченков
33
Гаракоев
8
Мурзаев
8
Мурзаев
33
Гаракоев
0
Новицкий
28
Семенов
28
Семенов
0
Новицкий
88
Быков
21
Оздоев
21
Оздоев
88
Быков
4
Лезгинцев
94
Нуров
94
Нуров
4
Лезгинцев
28
Семячкин
28
Семячкин
3
Плопа
18
Власкин
18
Власкин
3
Плопа
Лапин
20
Савченко
20
Савченко
Лапин
9
Кулешов
33
Курбанов
33
Курбанов
9
Кулешов
38
Зинович
80
Брагин
80
Брагин
38
Зинович
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Раменское
52
Евгений Боданов
ВР
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
47
Михаил Филиппов
ВР
Остались в запасе
52
Евгений Боданов
ВР
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Локомотив (мол) - Раменское
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
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Локомотив (мол)
1 : 3
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Россия. МФЛ, 26 тур
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5 : 7
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1 : 3
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4 : 1
11.11.2010
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Россия. Молодежное первенство, 27 тур
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2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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