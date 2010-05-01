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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Раменское - Зенит (мол)
Раменское - Зенит (мол): обзор матча 01 мая 2010
Раменское
01.05.2010, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
0 : 2
Завершен
Зенит (мол)
9'
С. Матяш
56'
А. Ионов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Раменское - Зенит (мол)
Желтая карточка
Д. Моц
+2
+2
Желтая карточка
М. Батов
Замена
П. Шувалов
️️️️
А. Ионов
Замена
И. Чеминава
️️️️
А. Дудиев
Замена
А. Власкин
️️️️
Н. Лапин
Желтая карточка
И. Сагдатуллин
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Хохлов
Замена
М. Батов
️️️️
Е. Башкиров
Замена
К. Кулешов
️️️️
В. Соболев
Замена
А. Семячкин
️️️️
Ш. Курбанов
Замена
И. Сагдатуллин
️️️️
С. Матяш
Замена
А. Анисимов
️️️️
Д. Халилович
Замена
С. Петров
️️️️
В. Сушкин
ГОЛ! 0:2!
А. Ионов
Замена
М. Губжев
️️️️
С. Окоронкво
Замена
Д. Моц
️️️️
Д. Лоськов
Желтая карточка
Н. Лапин
Желтая карточка
А. Дудиев
20'
Желтая карточка
А. Ионов
ГОЛ! 0:1!
С. Матяш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
0
Денис Халилович
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ЛП
53
Александр Колодко
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
Зенит (мол)
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
10
Станислав Матяш
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Раменское
47
Михаил Филиппов
ВР
18
Александр Власкин
ЦЗ
0
Даниил Моц
ЦП
21
Артем Анисимов
ЦП
28
Александр Семячкин
ЦП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
25
Марат Губжев
ЦФ
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
60
Павел Шувалов
ЦФ
4-1-4-1
24
Чилюшкин
33
Курбанов
3
Плопа
0
Халилович
27
Молодцов
9
Лапин
38
Зинович
53
Колодко
10
Лоськов
19
Соболев
8
Окоронкво
4-1-2-1-2
23
Бородин
8
Дудиев
3
Костин
5
Абдулфаттах
5
Хохлов
44
Башкиров
23
Соснин
13
Гиголаев
11
Ионов
10
Сушкин
10
Матяш
9
Лапин
18
Власкин
18
Власкин
9
Лапин
10
Лоськов
0
Моц
0
Моц
10
Лоськов
0
Халилович
21
Анисимов
21
Анисимов
0
Халилович
33
Курбанов
28
Семячкин
28
Семячкин
33
Курбанов
19
Соболев
9
Кулешов
9
Кулешов
19
Соболев
8
Окоронкво
25
Губжев
25
Губжев
8
Окоронкво
10
Матяш
75
Сагдатуллин
75
Сагдатуллин
10
Матяш
11
Ионов
60
Шувалов
60
Шувалов
11
Ионов
5
Хохлов
4
Васильев
4
Васильев
5
Хохлов
8
Дудиев
5
Чеминава
5
Чеминава
8
Дудиев
10
Сушкин
98
Петров
98
Петров
10
Сушкин
44
Башкиров
17
Батов
17
Батов
44
Башкиров
Остались в запасе
Раменское
Зенит (мол)
47
Михаил Филиппов
ВР
1
Андрей Зайцев
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
Остались в запасе
1
Андрей Зайцев
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Раменское - Зенит (мол)
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сатурн, 2-е поле
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