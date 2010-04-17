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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Раменское - Спартак М (мол)
Раменское - Спартак М (мол): обзор матча 17 апреля 2010
Раменское
17.04.2010, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
2 : 0
Завершен
Спартак М (мол)
30'
В. Соболев
45'
Э. Махмудов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Раменское - Спартак М (мол)
Замена
А. Семячкин
️️️️
Э. Махмудов
+2
Замена
А. Власкин
️️️️
Ш. Курбанов
+2
Желтая карточка
Ф. Озобич
Замена
А. Савченко
️️️️
В. Соболев
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
Н. Лапин
Желтая карточка
А. Ходырев
Желтая карточка
И. Чежия
Замена
А. Анисимов
️️️️
Д. Халилович
Замена
О. Динеев
️️️️
К. Кадеев
Замена
Ш. Курбанов
️️️️
М. Губжев
Замена
А. Ребров
️️️️
В. Чилюшкин
Замена
Ф. Озобич
️️️️
А. Малеев
Замена
Д. Каюмов
️️️️
П. Яковлев
Замена
Н. Иванников
️️️️
К. Майдана
ГОЛ! 2:0!
Э. Махмудов
Желтая карточка
П. Голышев
ГОЛ! 1:0!
В. Соболев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
0
Денис Халилович
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
53
Александр Колодко
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
25
Марат Губжев
ЦФ
Спартак М (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
15
Константин Рябов
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
3
Константин Кадеев
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Раменское
32
Артем Ребров
ВР
18
Александр Власкин
ЦЗ
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
20
Андрей Савченко
ЦП
21
Артем Анисимов
ЦП
28
Александр Семячкин
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
Спартак М (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
10
Константин Советкин
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
19
Филип Озобич
АП
25
Олег Динеев
ЦФ
3-1-5-1
24
Чилюшкин
3
Плопа
0
Халилович
27
Молодцов
9
Лапин
19
Соболев
53
Колодко
8
Махмудов
7
Никитинский
38
Зинович
25
Губжев
4-3-2-1
12
Заболотный
3
Чежия
3
Кадеев
21
Ходырев
15
Рябов
7
Козлов
21
Зотов
8
Майдана
91
Яковлев
8
Малеев
72
Голышев
19
Соболев
20
Савченко
20
Савченко
19
Соболев
0
Халилович
21
Анисимов
21
Анисимов
0
Халилович
Курбанов
18
Власкин
18
Власкин
Курбанов
25
Губжев
33
Курбанов
33
Курбанов
25
Губжев
8
Махмудов
28
Семячкин
28
Семячкин
8
Махмудов
24
Чилюшкин
32
Ребров
32
Ребров
24
Чилюшкин
9
Лапин
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
9
Лапин
3
Кадеев
25
Динеев
25
Динеев
3
Кадеев
8
Майдана
7
Иванников
7
Иванников
8
Майдана
91
Яковлев
7
Каюмов
7
Каюмов
91
Яковлев
8
Малеев
19
Озобич
19
Озобич
8
Малеев
Остались в запасе
Раменское
Спартак М (мол)
10
Константин Советкин
ЦП
26
Азамат Джиоев
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
Остались в запасе
10
Константин Советкин
ЦП
26
Азамат Джиоев
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Раменское - Спартак М (мол)
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сатурн, 2-е поле
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