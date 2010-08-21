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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Раменское
Рубин (мол) - Раменское: обзор матча 21 августа 2010
Рубин (мол)
21.08.2010, суббота, 17:30
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
2 : 1
Завершен
Раменское
45'
П. Умарбаев (П)
40'
А. Молодцов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Раменское
Замена
️️️️
А. Анисимов
Замена
️️️️
И. Джалилов
Замена
️️️️
Ж. Оганесян
Замена
️️️️
А. Антонюк
Замена
️️️️
Д. Халилович
Замена
️️️️
И. Бикчантаев
Замена
️️️️
Д. Зинович
Замена
️️️️
Д. Никитинский
Замена
️️️️
Л. Ковель
Замена
️️️️
А. Романов
Замена
️️️️
А. Гаппаров
Замена
️️️️
П. Умарбаев
Замена
️️️️
И. Чебану
Желтая карточка
Д. Халилович
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Умарбаев
ГОЛ! 0:1!
А. Молодцов
Желтая карточка
Д. Зинович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Рубин (мол)
25
Илья Чебану
ВР
7
Марат Дойати
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
28
Владимир Чернов
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
10
Алишер Джалилов
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Раменское
35
Александр Романов
ВР
0
Денис Халилович
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
22
Жора Оганесян
ЦП
21
Артем Анисимов
ЦП
28
Александр Семячкин
ЦП
53
Александр Колодко
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
3-2-3-2
25
Чебану
7
Дойати
2
Кулеша
3
Джалилов
28
Чернов
16
Антонюк
23
Махмутов
10
Джалилов
39
Умарбаев
11
Бикчантаев
15
Гаппаров
4-5-1
35
Романов
11
Ковель
0
Халилович
3
Плопа
27
Молодцов
21
Анисимов
28
Семячкин
53
Колодко
7
Никитинский
38
Зинович
22
Оганесян
Остались в запасе
Рубин (мол)
Раменское
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Рубин (мол) - Раменское
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
Новости команд
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Рубин (мол)
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2019.11.20 14:53
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2023.07.04 10:59
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2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
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