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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Раменское
Динамо (мол) - Раменское: обзор матча 23 апреля 2010
Динамо (мол)
23.04.2010, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
1 : 2
Завершен
Раменское
76'
В. Пронкин
80'
Д. Зинович (П)
82'
А. Анисимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Раменское
+1
Вторая желтая
Д. Кудряшов
Замена
Д. Моц
️️️️
Ш. Курбанов
ГОЛ! 1:2!
А. Анисимов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Зинович
Вторая желтая
В. Пронкин
Желтая карточка
Д. Халилович
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
Н. Лапин
ГОЛ! 1:0!
В. Пронкин
Замена
Р. Паштов
️️️️
А. Каракин
Замена
А. Анисимов
️️️️
А. Колодко
Желтая карточка
В. Пронкин
Замена
В. Пронкин
️️️️
А. Бебих
Замена
П. Евсеев
️️️️
В. Комисов
Замена
Н. Сергеев
️️️️
А. Орнат
Замена
Ш. Курбанов
️️️️
М. Губжев
Желтая карточка
Д. Кудряшов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
1
Антон Шунин
ВР
69
Александр Лобков
ЦЗ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
15
Александр Каракин
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
19
Владимир Рыховский
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
99
Александр Бебих
ЦФ
79
Андрей Орнат
ЦФ
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
0
Денис Халилович
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
53
Александр Колодко
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
25
Марат Губжев
ЦФ
Динамо (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
5
Никита Сергеев
ЦЗ
77
Александр Бортник
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
81
Андрей Жарков
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
92
Вадим Пронкин
ЦФ
Раменское
47
Михаил Филиппов
ВР
18
Александр Власкин
ЦЗ
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
20
Андрей Савченко
ЦП
0
Даниил Моц
ЦП
21
Артем Анисимов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
4-4-2
1
Шунин
69
Лобков
5
Мьюшкович
15
Каракин
7
Логуа
9
Соловьев
19
Рыховский
17
Комисов
77
Петраков
79
Орнат
99
Бебих
3-1-5-1
24
Чилюшкин
27
Молодцов
0
Халилович
3
Плопа
9
Лапин
38
Зинович
53
Колодко
7
Никитинский
13
Кудряшов
19
Соболев
25
Губжев
79
Орнат
5
Сергеев
5
Сергеев
79
Орнат
99
Бебих
92
Пронкин
92
Пронкин
99
Бебих
17
Комисов
5
Евсеев
5
Евсеев
17
Комисов
15
Каракин
77
Паштов
77
Паштов
15
Каракин
Курбанов
0
Моц
0
Моц
Курбанов
53
Колодко
21
Анисимов
21
Анисимов
53
Колодко
25
Губжев
33
Курбанов
33
Курбанов
25
Губжев
9
Лапин
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
9
Лапин
Остались в запасе
Динамо (мол)
Раменское
81
Андрей Жарков
ЦП
77
Александр Бортник
ЦЗ
22
Евгений Пузин
ВР
18
Александр Власкин
ЦЗ
20
Андрей Савченко
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
Остались в запасе
81
Андрей Жарков
ЦП
77
Александр Бортник
ЦЗ
22
Евгений Пузин
ВР
Остались в запасе
18
Александр Власкин
ЦЗ
20
Андрей Савченко
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
Статистика матча Динамо (мол) - Раменское
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Рубцов
(Москва)
Стадион:
МСА Динамо
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