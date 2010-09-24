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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Раменское
Зенит (мол) - Раменское: обзор матча 24 сентября 2010
Зенит (мол)
24.09.2010, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
2 : 0
Завершен
Раменское
27'
М. Канунников
56'
С. Матяш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Раменское
Замена
А. Трубицин
️️️️
Д. Зинович
Замена
А. Петров
️️️️
Н. Бочаров
Замена
С. Мурихин
️️️️
С. Матяш
Замена
А. Брагин
️️️️
А. Семячкин
Замена
В. Торшенцев
️️️️
Ш. Курбанов
Желтая карточка
В. Сушкин
Замена
Ж. Оганесян
️️️️
Н. Лапин
Замена
В. Сиротов
️️️️
А. Ионов
Желтая карточка
Д. Зинович
Замена
Е. Дегтярев
️️️️
А. Анисимов
ГОЛ! 2:0!
С. Матяш
Желтая карточка
Н. Лапин
Желтая карточка
С. Петров
Замена
К. Кулешов
️️️️
Л. Ковель
Замена
А. Макаров
️️️️
В. Чилюшкин
ГОЛ! 1:0!
М. Канунников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
10
Станислав Матяш
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
18
Александр Власкин
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
28
Александр Семячкин
ЦП
21
Артем Анисимов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Зенит (мол)
81
Александр Глинских
ВР
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
77
Александр Петров
ЦП
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
Раменское
78
Александр Макаров
ВР
22
Жора Оганесян
ЦП
11
Евгений Дегтярев
ЦП
80
Артем Брагин
ЦП
99
Владимир Торшенцев
ЦП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
73
Антон Трубицин
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Зайцев
3
Костин
5
Чеминава
98
Петров
44
Башкиров
13
Гиголаев
34
Бочаров
11
Ионов
10
Сушкин
99
Канунников
10
Матяш
3-3-4
24
Чилюшкин
33
Курбанов
18
Власкин
3
Плопа
9
Лапин
11
Ковель
27
Молодцов
28
Семячкин
21
Анисимов
7
Никитинский
38
Зинович
34
Бочаров
77
Петров
77
Петров
34
Бочаров
11
Ионов
37
Сиротов
37
Сиротов
11
Ионов
10
Матяш
33
Мурихин
33
Мурихин
10
Матяш
9
Лапин
22
Оганесян
22
Оганесян
9
Лапин
21
Анисимов
11
Дегтярев
11
Дегтярев
21
Анисимов
11
Ковель
9
Кулешов
9
Кулешов
11
Ковель
28
Семячкин
80
Брагин
80
Брагин
28
Семячкин
33
Курбанов
99
Торшенцев
99
Торшенцев
33
Курбанов
38
Зинович
73
Трубицин
73
Трубицин
38
Зинович
24
Чилюшкин
78
Макаров
78
Макаров
24
Чилюшкин
Остались в запасе
Зенит (мол)
Раменское
81
Александр Глинских
ВР
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
17
Максим Батов
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
81
Александр Глинских
ВР
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
17
Максим Батов
ЦП
Остались в запасе
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Зенит (мол) - Раменское
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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