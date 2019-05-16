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30.05.2017 09:25«Он рассказывал про футбол с такой страстью, что на лекциях не было свободных мест». Приключения самого упрямого тренера ИталииОдно из главных открытий для всей Европы в этом сезоне − «Аталанта» с итоговым четвертым местом в Серии А. Затащил ее туда тренер, который много лет бился за свою тактику, даже когда его ругали собственные игроки, а президенты клубов открыто называли худшим в истории. Виталий Ошовский – о победившем всех Джан Пьеро Гасперини.2
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18.02.2017 00:55Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин забил уже девятый гол в 2017 году. Теперь с 19-ю мячами он возглавляет таблицу бомбардиров Серии А. «Бомбардир» рассказывает о подвигах форварда «Ювентуса», над которым летом смеялся весь мир.2
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11.03.2016 10:00Шум от выборов нового президента ФИФА утих. Уже никто не требует засадить Инфантино к Блаттеру, перенести ЧМ-2018 и провести более честное голосование. «Бомбардир» спокойно рассказывает, кто такой Джанни Инфантино, и объясняет, почему наш кубок мира никому не отдадут.4
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15.02.2016 20:00Маурицио Дзампарини снова всех удивил. Самый странный президент вернул на пост главного тренера «Палермо» человека, которого уволил три месяца назад. «Бомбардир» следит, как развивается безумие Дзампарини.1