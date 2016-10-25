Спаллетти бьется головой о стол после вопроса журналиста

Главный тренер «Ромы» развеселил журналистов после игры с «Палермо». Суперхиту группы Queen теперь сильно недостает этого видеоряда.

На выходных «Рома» разгромила со счетом 4:1 «Палермо», и Лучано Спаллетти пребывал в прекрасном настроении на послематчевой пресс-конференции. Впрочем, один из журналистов решил припомнить тренеру прошлый сезон и его же слова о том, что фанатам «Ромы» следовало бы лучше поддерживать команду.

Реакция Спаллетти была шикарной.

Все же знают песню «We Will Rock You» от группы Queen? Отличный был бы клип!