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    • Спаллетти бьется головой о стол после вопроса журналиста

    Спаллетти бьется головой о стол после вопроса журналиста


    3.3
    Голосов: 4
    25.10.2016 18:00
    Главный тренер «Ромы» развеселил журналистов после игры с «Палермо». Суперхиту группы Queen теперь сильно недостает этого видеоряда.

    На выходных «Рома» разгромила со счетом 4:1 «Палермо», и Лучано Спаллетти пребывал в прекрасном настроении на послематчевой пресс-конференции. Впрочем, один из журналистов решил припомнить тренеру прошлый сезон и его же слова о том, что фанатам «Ромы» следовало бы лучше поддерживать команду.

    Реакция Спаллетти была шикарной.

    Все же знают песню «We Will Rock You» от группы Queen? Отличный был бы клип!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 4
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    Комментарии (4)
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    ПФК ЦСКА Моscow
    1477409232
    красавчик!)
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    Lucky man777
    1477411013
    непонятненько
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