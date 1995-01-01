Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

    Предельно идиотский автогол из Италии. Вратарь обезумел


    3
    Голосов: 1
    Сегодня, 11:55
    Фейл как из симулятора.

    Лидер Серии B «Палермо» вчера принимал середняка лиги – «Асколи». Не так давно «Палермо» засветился в новостях, когда клуб продавал эксцентричный Маурицио Дзампарини. 100% акций были проданы за символические десять евро. В нагрузку был еще и долг под 22 миллиона, который новое руководство должно было погасить.

    Все это не отражается на выступлении клуба – «Палермо» лидирует в Серии В, последний раз он проигрывал еще в сентябре. У соперника – «Асколи» – дела скромнее. За последние шесть матчей он побеждал лишь раз, был разгромлен и вчера.

    А началось все с автогола голкипера Филиппо Перуккини. Многие тут же вспомнили самые разные нелепости из футбольных симуляторов.

    Перуккини – воспитанник «Милана», он застал в составе еще Мальдини и Шевченко, но официальных игр за клуб так и не провел. Скитался по арендам, потом был подписан «Болоньей», но в ее составе тоже не выступал. Последние три сезона играл лишь в третьем по счету дивизионе Италии (за «Лечче»), а с августа 2018 года – голкипер «Асколи». Сейчас у него 16 пропущенных мячей в 13 играх.

    В соцсетях потешаются над ошибкой вратаря и прикидывают, сколько денег он бы заработал на ставках. На чистую победу «Палермо» над «Асколи» давали 1,73, на победу в первом тайме (его «Палермо» выиграл благодаря автоголу) – 2,34. Все это, конечно, домыслы, но уж слишком несуразным получился гол.

    «Ему сложно это пережить, – говорил после игры главный тренер гостей Винченцо Виварини. – Я попросил его правильно отреагировать на эту ошибку». Следующий матч у «Асколи» уже послезавтра, 30 декабря. А соперник – Кротоне», третья команда с конца таблицы. Будет ли много шансов исправиться – еще вопрос.

    Пикфорда снова унижают. Он сотворил очередной ужас

    «Ман Сити» пропустил сумасшедший гол. Нереальная красота

    Фанаты «Ромы» бастуют против собственного клуба. А тот косячит еще больше

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер SerieBTurkiye
    Рейтинг: 3 Голосов: 1
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +235

      чемпион мира1 19 минут назад

      Все бывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2223

      Спартач80 22 минуты назад

      Мда уж,нелепейший гол из тех,что я видел...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5318

      ivanthebest 48 минут назад

      Ахаха) Как будто ускорение забыл отжать на джойстике при дрибблинге))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Оборонщик 1 час назад

      Сильно крюка дал, и еще чуть нога поехала, вот и занес нелепо! Ничего переживет!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105843
    #2
    Zenit-84
    76603
    #3
    Chernyi Lis
    73709
    #4
    Андрей Ермошин
    68712
    #5
    DeMoN-FCMU
    63394
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru