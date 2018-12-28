Предельно идиотский автогол из Италии. Вратарь обезумел

Лидер Серии B «Палермо» вчера принимал середняка лиги – «Асколи». Не так давно «Палермо» засветился в новостях, когда клуб продавал эксцентричный Маурицио Дзампарини. 100% акций были проданы за символические десять евро. В нагрузку был еще и долг под 22 миллиона, который новое руководство должно было погасить.

Все это не отражается на выступлении клуба – «Палермо» лидирует в Серии В, последний раз он проигрывал еще в сентябре. У соперника – «Асколи» – дела скромнее. За последние шесть матчей он побеждал лишь раз, был разгромлен и вчера.

А началось все с автогола голкипера Филиппо Перуккини. Многие тут же вспомнили самые разные нелепости из футбольных симуляторов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Перуккини – воспитанник «Милана», он застал в составе еще Мальдини и Шевченко, но официальных игр за клуб так и не провел. Скитался по арендам, потом был подписан «Болоньей», но в ее составе тоже не выступал. Последние три сезона играл лишь в третьем по счету дивизионе Италии (за «Лечче»), а с августа 2018 года – голкипер «Асколи». Сейчас у него 16 пропущенных мячей в 13 играх.

В соцсетях потешаются над ошибкой вратаря и прикидывают, сколько денег он бы заработал на ставках. На чистую победу «Палермо» над «Асколи» давали 1,73, на победу в первом тайме (его «Палермо» выиграл благодаря автоголу) – 2,34. Все это, конечно, домыслы, но уж слишком несуразным получился гол.

«Ему сложно это пережить, – говорил после игры главный тренер гостей Винченцо Виварини. – Я попросил его правильно отреагировать на эту ошибку». Следующий матч у «Асколи» уже послезавтра, 30 декабря. А соперник – Кротоне», третья команда с конца таблицы. Будет ли много шансов исправиться – еще вопрос.

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