- 5 августа 2022
- 19:52 Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
- 3 августа 2022
- 19:19 «Палермо»: «Назначение Ваноли возможно»
- 2 августа 2022
- 18:40 Ваноли может возглавить «Палермо»
- 1 августа 2022
- 12:34 Стала известна дата возможного дебюта Миранчука за «Торино» 2
- 4 июля 2022
- 22:38 Фото Владельцы «Манчестер Сити» купили «Палермо» за 13 миллионов
- 13 июня 2022
- 08:59 «Палермо» вышел в Серию B, пройдя 2 дивизиона за 2 сезона
- 30 апреля 2022
- 13:15 Владельцы «Манчестер Сити» близки к покупке 80% акций «Палермо» за 6 миллионов
- 16 апреля 2022
- 14:20 Владельцы «Манчестер Сити» могут купить «Палермо»
- 1 февраля 2022
- 12:38 Бывший владелец «Палермо» Дзампарини умер в возрасте 80 лет 1
- 5 апреля 2020
- 15:10 Экс-директор «Палермо» Фочи: «Дзампарини везде совал нос, у нас были ссоры. Однажды он дал мне пощечину»
- 12 июля 2019
- 21:05 «Палермо» лишили профессионального статуса 2
- 1 декабря 2018
- 13:57 Дзампарини продал все акции «Палермо» лондонской компании
- 23 ноября 2018
- 20:41 Дзампарини продал «Палермо». За 16 лет он уволил 43 тренера 6
- 12 сентября 2018
- 18:42 Владелец «Палермо»: «Меня заставляет плакать то, что Дибала не попадает в стартовый состав «Ювентуса»
- 24 июня 2017
- 12:20 Хильмарк, которым интересовался «Спартак», может продолжить карьеру в «Бетисе»
- 22 июня 2017
- 12:50 Тедино – новый главный тренер «Палермо»
- 28 мая 2017
- 23:56 Серия А. «Интер» разгромил «Удинезе», «Торино» отправило пять мячей в ворота «Сассуоло» и другие результаты
- 22 мая 2017
- 23:31 Серия А. «Пескара» на своем поле обыграла «Палермо»
- 14 мая 2017
- 17:58 Серия А. Дубль Кальехона помог «Наполи» разгромить «Торино» и выйти на второе место и другие результаты
- 8 мая 2017
- 09:17 Палетта стал первым за 10 лет, кто заработал четыре удаления за сезон в Серии А 3
- 7 мая 2017
- 17:59 Серия А. «Лацио» и «Сампдория» забили десять мячей, «Интер» проиграл в Генуе и другие результаты 1
- 30 апреля 2017
- 18:16 Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кротоне», «Палермо» обыграл «Фиорентину» и другие результаты
- 23 апреля 2017
- 18:00 Серия А. «Милан» проиграл «Эмполи», «Лацио» и «Палермо» забили восемь голов на двоих и другие результаты
- 15 апреля 2017
- 17:56 Серия А. Дубль Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Пескарой» и другие результаты 2
- 13 апреля 2017
- 16:52 «Палермо» заработал на Дибале еще 8 миллионов 6
- 11 апреля 2017
- 13:59 «Палермо» уволил Диего Лопеса с поста главного тренера 1
- 9 апреля 2017
- 17:59 Серия А. «Милан» разгромил «Палермо», «Рома» уверенно обыграла «Болонью», «Интер» уступил «Кротоне» 1
- 2 апреля 2017
- 18:11 Серия А. «Аталанта» разгромила «Дженоа», «Милан» сыграл вничью с «Пескарой» и другие результаты
- 19 марта 2017
- 21:48 Серия А. «Удинезе» в большинстве разгромил «Палермо»