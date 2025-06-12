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Италия. Серия B
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Палермо
Новости
€ 44 млн
Палермо - новости команды
Палермо
Италия. Серия B
Стадион:
Ренцо Барбера
Сайт:
http://www.ilpalermocalcio.it
Тренер:
Филиппо Индзаги
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Фото
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
Канчельскис – о перестановках в «Факеле»: «Хотят итальяшку перебить, удивить»
2025.04.01 11:37
3
Фото
«Акрон» подписал игрока сборной Румынии
2025.02.07 20:49
«Акрон» близок к покупке защитника «Палермо»
2025.02.02 18:35
Пост
В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч
2023.04.07 23:21
27
Канчельскис сравнил «Химки» со скандальным итальянским клубом
2023.03.20 19:44
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
2022.08.05 19:52
«Палермо»: «Назначение Ваноли возможно»
2022.08.03 19:19
Ваноли может возглавить «Палермо»
2022.08.02 18:40
Стала известна дата возможного дебюта Миранчука за «Торино»
2022.08.01 12:34
2
Фото
Владельцы «Манчестер Сити» купили «Палермо» за 13 миллионов
2022.07.04 22:38
«Палермо» вышел в Серию B, пройдя 2 дивизиона за 2 сезона
2022.06.13 08:59
Владельцы «Манчестер Сити» близки к покупке 80% акций «Палермо» за 6 миллионов
2022.04.30 13:15
Владельцы «Манчестер Сити» могут купить «Палермо»
2022.04.16 14:20
Бывший владелец «Палермо» Дзампарини умер в возрасте 80 лет
2022.02.01 12:38
1
Экс-директор «Палермо» Фочи: «Дзампарини везде совал нос, у нас были ссоры. Однажды он дал мне пощечину»
2020.04.05 15:10
«Палермо» лишили профессионального статуса
2019.07.12 21:05
2
Дзампарини продал все акции «Палермо» лондонской компании
2018.12.01 13:57
Дзампарини продал «Палермо». За 16 лет он уволил 43 тренера
2018.11.23 20:41
6
Владелец «Палермо»: «Меня заставляет плакать то, что Дибала не попадает в стартовый состав «Ювентуса»
2018.09.12 18:42
Хильмарк, которым интересовался «Спартак», может продолжить карьеру в «Бетисе»
2017.06.24 12:20
Тедино – новый главный тренер «Палермо»
2017.06.22 12:50
Серия А. «Интер» разгромил «Удинезе», «Торино» отправило пять мячей в ворота «Сассуоло» и другие результаты
2017.05.28 23:56
Серия А. «Пескара» на своем поле обыграла «Палермо»
2017.05.22 23:31
Серия А. Дубль Кальехона помог «Наполи» разгромить «Торино» и выйти на второе место и другие результаты
2017.05.14 17:58
Палетта стал первым за 10 лет, кто заработал четыре удаления за сезон в Серии А
2017.05.08 09:17
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