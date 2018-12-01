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    Дзампарини продал все акции «Палермо» лондонской компании

    Владелец «Палермо» Маурицио Дзампарини в ближайшее время покинет клуб.

    Итальянский бизнесмен продал полный пакет акций компании из Лондона. На следующей неделе новые владельцы встретятся с руководством сицилийского клуба и командой.

    Дзампарини выкупил права на «Палермо» в 2002 году. При нем клуб дважды выигрывал Серию B (2003/04, 2013/14), а также играл в финале Кубка Италии в сезоне-2010/11 (1:3 против «Интера»).

    После 13-ти туров второго дивизиона Италии команда Роберто Стеллоне возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя «Пескару» на три очка.

    Источник: Football Italia

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    01.12.2018 13:57
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