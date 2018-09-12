Владелец «Палермо»: «Меня заставляет плакать то, что Дибала не попадает в стартовый состав «Ювентуса»

Владелец «Палермо» Маурицио Дзампарини считает, что нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала покинет туринский клуб в январе из-за нехватки игрового времени.

После прихода Криштиану Роналду этим летом аргентинец в текущем сезоне лишь в одном из трех матчей провел на поле все 90 минут.

«Каждый раз, когда он не попадает в состав, это заставляет меня плакать. Он сидит на скамейке из-за Аллегри. Аллегри должен приехать в «Палермо» и выиграть скудетто, потому что легко быть феноменальным, тренируя «Ювентус».

Два года назад я отправил Дибале сообщение и посоветовал ему поехать в Испанию, где он будет играть в футбол, а не оставаться в Италии.

Он уйдет, потому что «Ювентус» хочет получить 120 миллионов евро. Думаю, в январе он уедет в Испанию. У него есть предложения в Испании и Англии. У него есть предложения из Англии и Испании.

В «Ювентусе» много чемпионов, и, очевидно, что тяжело дать игровое время каждому. Но это определенно причина плакать, когда такой феномен, как Дибала, не выходит на поле», – сказал Дзампарини.

Дибала выступал за «Палермо» с 2012 по 2015 год.