Канчельскис – о перестановках в «Факеле»: «Хотят итальяшку перебить, удивить»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался об увольнении Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера «Факела».

– «Факел» вылетит после отставки Пятибратова?

– Не знаю. Наверное, да. Один из претендентов на вылет – конечно, «Факел». Был итальянский «Палермо», где за сезон президент восемь тренеров сменил. Вот «Факел» так же тренеров меняет. Что‑то хотят выдумать, изобрести велосипед, хотя его давно изобрели. Одного меняют‑другого. Какого тренера они уже меняют? Хотят итальяшку перебить, удивить.

У «Факела» есть руководители, так что это их проблемы. Конечно, «Факел» жалко – клуб с такой армией болельщиков, Воронеж – футбольный город, всегда полный стадион… И теперь опять вылетит. Жалко. Но опять же, всe зависит от руководителей, менеджмента.

Ничего не будет хорошего, когда отставки происходят так часто. Но это их проблемы. Лучше не станет. Мы опять говорим о том, какие люди работают в клубе – футбольные или нет.

– Учитывая постоянные смены тренеров, вы бы согласились на вызов стать главным тренером «Факела» в случае поступления предложения, или не рискнули бы?

– Давайте не будем об этом говорить. Мы постоянно говорим о том, что будет если. Когда предложение будет – тогда будем говорить. На этом тему закрываем. Есть руководители, которые принимают решения.