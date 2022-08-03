«Палермо»: «Назначение Ваноли возможно»

Пресс-служба итальянского «Палермо» не стала опровергать информацию о возможном назначении на пост главного тренера Паоло Ваноли, ушедшего несколько месяцев назад из «Спартака».

«Пока финальное решение по новому тренеру «Палермо» не принято. Мы в постоянном контакте с владельцами клуба. Еще ничего не решено. Тоже, как и вы, читаем из СМИ, что Ваноли может возглавить «Палермо». Это возможно. Но мы об этом ничего не знаем, потому что это обсуждается на высшем уровне.

Финальное решение по новому главному тренеру будет на следующей неделе», – сообщила пресс-служба «Палермо».