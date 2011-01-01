Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
8
3
5
10
4
3
1
0
8
4
4
10
4
2
2
0
5
2
3
8
4
2
1
1
6
3
3
7
4
2
1
1
4
4
0
7
4
2
1
1
6
3
3
7
4
2
1
1
4
3
1
7
4
2
0
2
5
9
-4
6
4
2
0
2
6
6
0
6
4
1
3
0
6
5
1
6
4
2
0
2
3
4
-1
6
4
1
2
1
6
8
-2
5
4
1
1
2
5
5
0
4
4
1
1
2
7
6
1
4
4
1
1
2
5
7
-2
4
4
1
1
2
3
6
-3
4
4
1
1
2
8
6
2
4
4
1
0
3
4
7
-3
3
4
0
1
3
2
5
-3
1
4
0
1
3
3
8
-5
1
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
2
2
0
0
5
1
4
6
2
2
0
0
4
1
3
6
3
1
1
1
5
4
1
4
2
1
1
0
2
1
1
4
3
1
1
1
5
3
2
4
2
1
1
0
4
3
1
4
2
1
1
0
2
1
1
4
2
1
0
1
6
2
4
3
1
1
0
0
1
0
1
3
2
1
0
1
3
4
-1
3
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
0
3
0
4
4
0
3
2
1
0
1
1
1
0
3
2
0
1
1
3
4
-1
1
1
0
0
1
2
3
-1
0
1
0
0
1
1
2
-1
0
2
0
0
2
1
3
-2
0
1
0
0
1
0
3
-3
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
0
1
3
6
-3
6
2
1
1
0
4
3
1
4
2
1
1
0
3
2
1
4
3
1
1
1
3
3
0
4
1
1
0
0
1
0
1
3
1
1
0
0
3
0
3
3
2
1
0
1
4
2
2
3
1
1
0
0
2
1
1
3
2
1
0
1
2
3
-1
3
2
1
0
1
2
3
-1
3
2
1
0
1
2
2
0
3
1
0
1
0
1
1
0
1
2
0
1
1
2
3
-1
1
2
0
1
1
1
2
-1
1
2
0
1
1
2
5
-3
1
3
0
1
2
2
6
-4
1
2
0
1
1
2
4
-2
1
1
0
0
1
0
1
-1
0
3
0
0
3
3
7
-4
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире