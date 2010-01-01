Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Палермо - результаты

    Город Палермо
    Дивизион Италия-Серия B
    Сайт http://www.ilpalermocalcio.it
    Стадион Ренцо Барбера
    Тренер Диего Бортолуцци
    Турниры:
    Италия. Серия А (2016/2017)
    38 тур
    		28 мая, воскресенье 21:45 Палермо 2:1 Эмполи
    37 тур
    		22 мая, понедельник 21:45 Пескара 2:0 Палермо
    36 тур
    		14 мая, воскресенье 16:00 Палермо 1:0 Дженоа
    35 тур
    		7 мая, воскресенье 16:00 Кьево 1:1 Палермо
    34 тур
    		30 апреля, воскресенье 16:00 Палермо 2:0 Фиорентина
    33 тур
    		23 апреля, воскресенье 16:00 Лацио 6:2 Палермо
    32 тур
    		15 апреля, суббота 16:00 Палермо 0:0 Болонья
    31 тур
    		9 апреля, воскресенье 16:00 Милан 4:0 Палермо
    30 тур
    		2 апреля, воскресенье 16:00 Палермо 1:3 Кальяри
    29 тур
    		19 марта, воскресенье 20:00 Удинезе 4:1 Палермо
    28 тур
    		12 марта, воскресенье 22:45 Палермо 0:3 Рома
    27 тур
    		5 марта, воскресенье 17:00 Торино 3:1 Палермо
    26 тур
    		26 февраля, воскресенье 14:30 Палермо 1:1 Сампдория
    25 тур
    		17 февраля, пятница 22:45 Ювентус 4:1 Палермо
    24 тур
    		12 февраля, воскресенье 17:00 Палермо 1:3 Аталанта
    23 тур
    		5 февраля, воскресенье 20:00 Палермо 1:0 Кротоне
    22 тур
    		29 января, воскресенье 22:45 Наполи 1:1 Палермо
    21 тур
    		22 января, воскресенье 17:00 Палермо 0:1 Интер
    20 тур
    		15 января, воскресенье 17:00 Сассуоло 4:1 Палермо
    19 тур
    		7 января, суббота 20:00 Эмполи 1:0 Палермо
    18 тур
    		22 декабря, четверг 22:45 Палермо 1:1 Пескара
    17 тур
    		18 декабря, воскресенье 22:45 Дженоа 3:4 Палермо
    16 тур
    		11 декабря, воскресенье 17:00 Палермо 0:2 Кьево
    15 тур
    		4 декабря, воскресенье 22:45 Фиорентина 2:1 Палермо
    14 тур
    		27 ноября, воскресенье 14:30 Палермо 0:1 Лацио
    13 тур
    		20 ноября, воскресенье 17:00 Болонья 3:1 Палермо
    12 тур
    		6 ноября, воскресенье 17:00 Палермо 1:2 Милан
    11 тур
    		31 октября, понедельник 23:00 Кальяри 2:1 Палермо
    10 тур
    		27 октября, четверг 21:45 Палермо 1:3 Удинезе
    9 тур
    		23 октября, воскресенье 21:45 Рома 4:1 Палермо
    8 тур
    		17 октября, понедельник 21:45 Палермо 1:4 Торино
    7 тур
    		2 октября, воскресенье 16:00 Сампдория 1:1 Палермо
    6 тур
    		24 сентября, суббота 19:00 Палермо 0:1 Ювентус
    5 тур
    		21 сентября, среда 21:45 Аталанта 0:1 Палермо
    4 тур
    		18 сентября, воскресенье 16:00 Кротоне 1:1 Палермо
    3 тур
    		10 сентября, суббота 21:45 Палермо 0:3 Наполи
    2 тур
    		28 августа, воскресенье 19:00 Интер 1:1 Палермо
    1 тур
    		21 августа, воскресенье 21:45 Палермо 0:1 Сассуоло
    • Читайте нас: 
    11