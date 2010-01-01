Турниры:
Италия. Серия А (2016/2017)
|38 тур
|28 мая, воскресенье
|21:45
|Палермо
|2:1
|Эмполи
|37 тур
|22 мая, понедельник
|21:45
|Пескара
|2:0
|Палермо
|36 тур
|14 мая, воскресенье
|16:00
|Палермо
|1:0
|Дженоа
|35 тур
|7 мая, воскресенье
|16:00
|Кьево
|1:1
|Палермо
|34 тур
|30 апреля, воскресенье
|16:00
|Палермо
|2:0
|Фиорентина
|33 тур
|23 апреля, воскресенье
|16:00
|Лацио
|6:2
|Палермо
|32 тур
|15 апреля, суббота
|16:00
|Палермо
|0:0
|Болонья
|31 тур
|9 апреля, воскресенье
|16:00
|Милан
|4:0
|Палермо
|30 тур
|2 апреля, воскресенье
|16:00
|Палермо
|1:3
|Кальяри
|29 тур
|19 марта, воскресенье
|20:00
|Удинезе
|4:1
|Палермо
|28 тур
|12 марта, воскресенье
|22:45
|Палермо
|0:3
|Рома
|27 тур
|5 марта, воскресенье
|17:00
|Торино
|3:1
|Палермо
|26 тур
|26 февраля, воскресенье
|14:30
|Палермо
|1:1
|Сампдория
|25 тур
|17 февраля, пятница
|22:45
|Ювентус
|4:1
|Палермо
|24 тур
|12 февраля, воскресенье
|17:00
|Палермо
|1:3
|Аталанта
|23 тур
|5 февраля, воскресенье
|20:00
|Палермо
|1:0
|Кротоне
|22 тур
|29 января, воскресенье
|22:45
|Наполи
|1:1
|Палермо
|21 тур
|22 января, воскресенье
|17:00
|Палермо
|0:1
|Интер
|20 тур
|15 января, воскресенье
|17:00
|Сассуоло
|4:1
|Палермо
|19 тур
|7 января, суббота
|20:00
|Эмполи
|1:0
|Палермо
|18 тур
|22 декабря, четверг
|22:45
|Палермо
|1:1
|Пескара
|17 тур
|18 декабря, воскресенье
|22:45
|Дженоа
|3:4
|Палермо
|16 тур
|11 декабря, воскресенье
|17:00
|Палермо
|0:2
|Кьево
|15 тур
|4 декабря, воскресенье
|22:45
|Фиорентина
|2:1
|Палермо
|14 тур
|27 ноября, воскресенье
|14:30
|Палермо
|0:1
|Лацио
|13 тур
|20 ноября, воскресенье
|17:00
|Болонья
|3:1
|Палермо
|12 тур
|6 ноября, воскресенье
|17:00
|Палермо
|1:2
|Милан
|11 тур
|31 октября, понедельник
|23:00
|Кальяри
|2:1
|Палермо
|10 тур
|27 октября, четверг
|21:45
|Палермо
|1:3
|Удинезе
|9 тур
|23 октября, воскресенье
|21:45
|Рома
|4:1
|Палермо
|8 тур
|17 октября, понедельник
|21:45
|Палермо
|1:4
|Торино
|7 тур
|2 октября, воскресенье
|16:00
|Сампдория
|1:1
|Палермо
|6 тур
|24 сентября, суббота
|19:00
|Палермо
|0:1
|Ювентус
|5 тур
|21 сентября, среда
|21:45
|Аталанта
|0:1
|Палермо
|4 тур
|18 сентября, воскресенье
|16:00
|Кротоне
|1:1
|Палермо
|3 тур
|10 сентября, суббота
|21:45
|Палермо
|0:3
|Наполи
|2 тур
|28 августа, воскресенье
|19:00
|Интер
|1:1
|Палермо
|1 тур
|21 августа, воскресенье
|21:45
|Палермо
|0:1
|Сассуоло