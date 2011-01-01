Италия. Серия В. 2026/2027 Италия. Серия В. 2025/2026 Италия. Кубок. 2025/2026 Италия. Серия В. 2024/2025 Италия. Кубок. 2024/2025 Италия. Серия В. 2023/2024 Италия. Кубок. 2023/2024 Италия. Кубок. 2022/2023 Италия. Кубок. 2018/2019 Италия. Кубок. 2017/2018 Италия. Серия А. 2016/2017 Италия. Кубок. 2016/2017 Италия. Серия А. 2015/2016 Италия. Кубок. 2015/2016 Италия. Серия А. 2014/2015 Италия. Кубок. 2014/2015 Товарищеские матчи. 2014 Италия. Кубок. 2013/2014 Товарищеские матчи. 2013 Италия. Серия А. 2012/2013 Италия. Кубок. 2012/2013 Италия. Серия А. 2011/2012 Италия. Кубок. 2011/2012 Лига Европы. Квалификация 2011/2012 Италия. Кубок. 2010/2011 Италия. Кубок. 2010/2011 Италия. Серия А. 2010/2011 Лига Европы. 2010/2011 Товарищеские матчи. 2010 Италия. Серия А. 2009/2010 Италия. Кубок. 2009/2010 Италия. Серия А. 2008/2009 Италия. Кубок. 2008/2009 Италия. Серия А. 2007/2008