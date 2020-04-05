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    Экс-директор «Палермо» Фочи: «Дзампарини везде совал нос, у нас были ссоры. Однажды он дал мне пощечину»

    Бывший спортивный директор «Палермо» Рино Фочи рассказал о совместной работе с экс-президентом клуба Маурицио Дзампарини. Функционер допускал рукоприкладство.

    «Дзампарини везде совал нос, хотел участвовать во всех решениях. У нас бывали ссоры. Однажды я пришел домой к нему. Я оскорбил Дзампарини, и он дал мне пощечину. После этого меня уволили», – сказал Фочи Il Giornale di Sicilia.

    • Дзампарини владел «Палермо» с 2002 года и продал клуб в 2018 году.
    • Функционер за время работы уволил 28 тренеров.
    • Сейчас «Палермо» выступает в Серии D.

    Источник: Il Giornale di Sicilia

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