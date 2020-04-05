Экс-директор «Палермо» Фочи: «Дзампарини везде совал нос, у нас были ссоры. Однажды он дал мне пощечину»

Бывший спортивный директор «Палермо» Рино Фочи рассказал о совместной работе с экс-президентом клуба Маурицио Дзампарини. Функционер допускал рукоприкладство.

«Дзампарини везде совал нос, хотел участвовать во всех решениях. У нас бывали ссоры. Однажды я пришел домой к нему. Я оскорбил Дзампарини, и он дал мне пощечину. После этого меня уволили», – сказал Фочи Il Giornale di Sicilia.