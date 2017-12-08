Новый тренер «Милана» − скандалист. Вы не до конца его знаете

Гаттузо-тренер отдавал игрокам личные деньги, вырубал хуком помощника и много раз ошибался.

«Когда я вижу с мячом Пирло, мне хочется бросить футбол и сменить профессию. Не сравнивайте нутеллу с дерьмом», − самокритичность Гаттузо на закате игровой карьеры никого особо не удивляла. При всей своей агрессии Дженнаро всегда оставался реалистом и даже не верил, что станет главным тренером. Он спокойно доигрывал в швейцарском «Сьоне», пока клуб не сменил коуча. Руководство «Сьона» в экстренном порядке назначило играющим тренером его − не имевшего никакого опыта Гаттузо. Дженнаро пытался воздействовать на своих игроков харизмой и убеждением, но не сработало ни то, ни другое. После унижения от «Санкт-Галлена» (0:5) Гаттузо вежливо отправили в отставку.

«Дар речи не моя сильная сторона», − заявил Гаттузо. Это развернуто подтверждают и те, кто знает Рино долгие годы. «Дженнаро – не литератор, не оратор и не почетный член академии изящной словесности. И всякий раз, когда он только открывал рот, раздевалка превращалась в бразильский карнавал. Он говорил настолько коряво, что команда падала с хохота. Я даже обзывал его «чуркой», − писал в своей автобиографии Андреа Пирло.

С таким сомнительным навыком и провальным дебютом тренерства для Гаттузо было, кажется, только одно возможное место работы.

Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини на удивление быстро договорился с ним о контракте. Все были в шоке, ведь такой человек, как Рино, просто не может дать себя в обиду! «Я знаю, куда иду. Я не боюсь увольнения и Дзампарини. Единственное, чего я боюсь − это смерти», − заявил на своей первой пресс-конференции новый тренер «Палермо». В ответ Маурицио заявил, как сильно надеется, что Гаттузо построит ему «южный «Милан».

Все шло прекрасно ровно до старта Серии В. Первый матч под управлением Рино «Палермо» уверенно выиграл. Но затем стух. Сицилийцы осели в середине таблицы, и к октябрю Гаттузо превратился в еще одну заурядную жертву Дзампарини. В Серию А команду выводил уже Джузеппе Якини, у которого был и тренерский опыт, и необходимые дипломатические навыки. Гаттузо же поехал набираться мастерства в Грецию. Там его ждал самый проблемный клуб Суперлиги – ОФИ.

Заключая контракт с этим клубом, Гаттузо будто не понимал, во что встревает. С самого начала сезона все пошло наперекосяк: результаты ОФИ удручали, команде не платили зарплату, а игроки устраивали забастовки. Рино очень быстро устал от этого и уже в октябре уехал из Греции.

На прощание Гаттузо погасил часть долгов футболистов, раздав им свои личные деньги. Часть игроков растрогалась, но даже эта история не встряхнула команду. Сначала с клуба сняли 10 очков, а затем вообще выгнали из греческой Суперлиги. «Маски сброшены. Мы стали легкой жертвой, а другие клубы могут продолжать играть. Это решение – позор, но с другой стороны мы рады, что больше не будем участвовать в этом жалком турнире», − так странно прокомментировал новость об изгнании ОФИ президент Никос Махлас.

Сразу несколько подряд стартов тренерской карьеры провалились. Гаттузо пришло время переосмыслить случившееся и поучиться у европейских тренеров. В мае 2015-го Рино отправился в Москву, чтобы пройти стажировку у Леонида Слуцкого: «Мне очень понравилась база ЦСКА, уровень клуба и, конечно, сам тренер. Слуцкий произвел на меня впечатление своей открытостью, умом и тренерской подготовкой. Мне было очень приятно поучиться у него». С новыми силами и полученным от Слуцкого опытом Гаттузо ринулся штурмовать Легу Про. Туда его пригласила возрожденная «Пиза».

С возвращением в Италию привычный нам Гаттузо вернулся. Во время матча со «СПАЛом» Дженна сцепился со своим помощником, который не смог увернуться от хука Рино справа. Федерация итальянского футбола сделала Гаттузо строгий выговор, что еще сильнее разозлило тренера. Во время игры с «Понтедерой» Дженнаро сначала едва не подрался с арбитром, а затем в знак протеста против его решений покинул тренерскую зону. Руководство Лега Про дисквалифицировала Гаттузо до конца сезона-2015/16. «Пиза» выходила в Серию В с побитым ранее помощником.

«Пиза» готовилась к долгожданному возвращению в Серию В, пока 31 июля Гаттузо не выступил с сенсационным заявлением: «Я и мои помощники вынуждены покинуть клуб. Ситуация с руководством перешла все грани допустимого. Без организации, без планирования невозможно решать серьезные задачи. Мы вышли в Серию В, но руководители «Пизы» до сих пор ничего не делают».

Через месяц успокоившийся Гаттузо вернулся в «Пизу» и даже построил ей лучшую оборону Серии В. Но атака «черно-синих» играла хуже некуда, и «Пиза» вылетела обратно. Гаттузо снова ошибся.

В поисках спокойствия Дженнаро принял молодежку «Милана», в которой очень восторгался Патриком Кутроне: «Он похож на меня в молодости. В нем есть упорство и характер, чтобы достичь высоких результатов». Пройдет всего пять месяцев, и оба станут частью основы «Милана». Дженнаро наслаждался среди юниоров недолго: руководство «Милана» перевело его спасать главную команду.

«Я настрою игроков так, будто матч с «Беневенто» − это финал Лиги Чемпионов», – обещал новый тренер на предматчевой пресс-конференции. Его команда долгое время вела в счете, но на 95-й минуте случилось невероятное: голкипер «Беневенто» Альберто Бриньоли сравнял счет. «Если бы меня пырнули ножом, мне было бы не так больно», − признался Рино. Часть болельщиков прочат ему очередной провал, но все-таки это – Дженнаро Гаттузо. Да, у него может не получиться. Но нам в любом случае будет интересно.