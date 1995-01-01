«Палермо» выкинули в Серию С из-за отмывания денег. Теперь против президента бастуют фанаты

Новый скандал в клубе.

В «Палермо» постоянно происходит какая-то катастрофа – это не самый свежий тезис. Мы как-то писали о том, что команду продали за 10 евро, президент Дзампарини психует и призывает всех остановить сезон Серии А или о том, как он же уволил 43 тренера за 16 лет.

В этот раз новая жесть: «Палермо» пострадал из-за мутных финансовых махинаций и пропустил резкий хук в виде жесткой санкции. Вместо того, чтобы выйти в Серию А, клуб будет прогнивать в Серии С. Из-за этого функционера ненавидят местные болельщики с новой силой.

Что случилось

С одной стороны, все было довольно неплохо. Клуб выиграл первый круг Серии В, чуть-чуть облажался в начале весны (часто чередовал победные матчи с поражениями) и опустился на третью строчку. Она позволяет получить прямой билет в Серию А, но уже через плей-офф. Из-за этого уволили Роберто Стеллоне, а главным сделали Делио Росси. Он вполне подходил на роль человека, который добьется повышения через стыки.

С другой стороны, в административном плане в «Палермо» все по-прежнему плохо. Дзампарини продал клуб английской компании Sport Capital в декабре, а выкупил его в середине февраля просто потому, что владелец выставил ее на рынок. Причина проста: Sport Capital не смог погасить 20-миллионный долг клуба.

Теперь схема управления «Палермо» стала несколько запутаннее. Формально клубом руководил Дзампарини, но делал это уже через свою вторую компанию – Srl. Ее главой является считается партнер по бизнесу, итальянская бизнесвумен Даниэла Ди Анджели. Ди Анджели ранее зарабатывала на продаже нефти на территории Италии, но в 2015-м Дзампарини затянул ее в футбольный бизнес. С того времени она управляла компанией Mepal – этой организации принадлежат права на использование бренда «Palermo».

До середины весны дела Дзампарини в «Палермо» шли довольно неплохо. Но в апреле клуб слили в Серию С из-за того, что Дзампарини обвинили в отмывании денег. История такова: компания Sport Capital – это организация, созданная самим Дзампарини. За счет продажи и обратного выкупа «Палермо» и бренда клуба Дзампарини смог отмыть несколько миллионов, хотя по документам сумма сделки составляла всего десять евро. Кроме того, когда полиция Италии провела расследование по этой истории, органы нашли еще одно нарушение со стороны Дзампарини. Последние три ежегодные финансовые отчеты так же оказались поддельными: в них не говорилось о долгах перед сотрудниками и футболистами клуба.

Арбитражный суд Италии, несмотря на апелляцию Дзампарини, уже отправил «Палермо» в Серию С. Место клуба в стыковых матчах за право выйти в Серию А заняла «Перуджа». Кроме того, за счет изгнания «Палермо» на одну позицию в таблицу поднялась «Фоджа» – теперь клуб сыграет в стыках за сохранение места в Серии А.

Болельщики «Палермо» уже устроили масштабный протест против ссылки команды в третью лигу и против Маурицио Дзампарини. «Дзампарини, ты – **** [дерьмо]» – самая популярная фраза этого митинга.

Le théâtre où le rassemblement à lieu contre la ligue et la décision de relégué le club s'illumine de rose. pic.twitter.com/TyfiwUtwWg — U.S Palermo (@UsPalermoFRA) 15 мая 2019 г.

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